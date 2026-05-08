Fenerbahçe
Seçim Öncesi Fenerbahçe'yi UEFA'da Büyük Bir Cezanın Beklediği İddia Edildi

Hakan Karakoca
08.05.2026 - 17:26

Yeni sezon planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de gündem yalnızca transfer ve teknik yapılanmayla sınırlı değil. Sarı-lacivertli camiada yaklaşan başkanlık seçimleri de kulübün geleceği açısından kritik bir süreç olarak görülürken, Avrupa cephesinden gelen gelişmeler dikkat çekti. Yeni sezon öncesinde UEFA kriterleri konusunda yaşanabilecek olası sorunlar, yönetimin önündeki en önemli başlıklardan biri haline geldi.

Başkan adayları netleşti.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde hareketlilik giderek artarken Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir hamle gelmişti. Adaylığını resmen açıklayan Yıldırım, mevcut adaylar Barış Göktürk ile Hakan Safi’ye “birleşme” çağrısında bulunmuştu. Sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandıran çağrı sonrası Barış Göktürk birlik mesajına olumlu yaklaşırken, Hakan Safi ise bu öneriye sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Yeni gelecek yönetim cezayla karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci devam ederken kulübü yakından ilgilendiren dikkat çekici bir UEFA iddiası gündeme geldi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertli kulübe haziran ayının ilk haftasında UEFA tarafından resmi ceza verilmesi bekleniyor.

İddialara göre söz konusu yaptırımın temelinde finansal limit aşımı yer alırken, cezanın yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde olabileceği öne sürüldü. Kulüp yönetiminin süreci yakından takip ettiği belirtilirken, UEFA’dan çıkacak kararın kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
