Beklenen Anlardan Biri Daha Geldi: Dünya Kupası Şarkısı Shakira'dan!

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 20:13

Dünya Kupası denince akla gelen ilk isim olan Kolombiyalı yıldız Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırladığı resmi şarkıyı duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. 'Waka Waka' ile futbol dünyasında iz bırakan sanatçı, yeni hitiyle tahtını geri almaya hazırlanıyor.

"Waka Waka'dan sonra dillere dolanacak yeni Dünya Kupası şarkısı" yorumları gelmeye başladı.

Gözler 14 Mayıs'a çevrildi.

Shakira ve Burna Boy iş birliğiyle hazırlanan 'Dai Dai', 14 Mayıs 2026 tarihinde tüm dijital platformlarda yayında olacak. Görünen o ki, 2026 yazına yine Shakira’nın ritimleri damga vuracak!

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
