Real Madrid'de Florentino Perez'in Yeni Hedefi Kenan Yıldız

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 19:31

Dünya futbolunun zirvesindeki kulüplerden biri olarak kabul edilen Real Madrid, beklentilerin altında kalan ve kupasız tamamlanan sezonun ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Başkan Florentino Pérez yönetimindeki İspanyol devinin transfer çalışmalarına hız verdiği belirtilirken, listenin en üst sırasında Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın yer aldığı öne sürüldü. Genç oyuncunun Avrupa’daki yükselen performansı, Madrid cephesinin dikkatini çekmiş durumda.

Perez'in yeni gözdesi Kenan Yıldız...

Real Madrid’de sezonun kupasız tamamlanması, kulüp yönetiminde önemli kararların alınmasına neden oldu. Hem La Liga’da hem de Avrupa arenasında yeniden zirveye çıkmayı hedefleyen Başkan Florentino Pérez, transfer çalışmalarında rotayı İtalya’ya çevirdi. İspanyol devinin gündemindeki en dikkat çekici isim ise Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli yıldız Kenan Yıldız oldu.

Juventus bu ayrılığa sıcak bakmıyor.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Florentino Pérez, milli yıldız Kenan Yıldız'ın ortaya koyduğu performans ve sahip olduğu yüksek potansiyelden oldukça etkilendi. Sezon sonunda Real Madrid yönetiminin, Juventus ile resmi temas kurarak genç oyuncuyu kadroya katmak istediği belirtilirken, transfer sürecinin sanıldığı kadar kolay olmayacağı da ifade edildi.

Juventus, Kenan'la sözleşmesini 2030'a kadar uzatmıştı.

Juventus cephesi ise Kenan Yıldız'ı kulübün geleceğini şekillendirecek en önemli isimlerden biri olarak değerlendiriyor. Torino temsilcisinin kısa süre önce milli yıldızla 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, yönetimin astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece transfer görüşmelerine kapıyı açmayı düşünmediği belirtiliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
