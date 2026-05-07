Haberler
Ekonomi
Samsung İşçileri Greve Hazırlanıyor: Şirketin Yapay Zeka Kazancından Pay İstiyorlar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.05.2026 - 17:28

Güney Kore’de faaliyet gösteren sendikalar, yüksek prim ve ücret artışı taleplerinin karşılanmaması durumunda greve çıkabilecekleri uyarısında bulundu. Şirket yönetimi ise taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini açıkladı. Olası bir grevin gerçekleşmesi halinde şirketin uğrayacağı ekonomik kaybın 20 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Samsung'a bağlı farklı şirketler de etkilenebilir.

Samsung Electronics ile çalışanları arasındaki gerilim, yapay zeka destekli yarı iletken sektöründeki büyümeden elde edilen gelirin paylaşımı üzerinden derinleşiyor. Şirket bünyesindeki sendikalar, maaş ve prim taleplerinin karşılanmaması durumunda greve gidileceğini duyurdu. Olası bir iş bırakma eyleminin yalnızca şirket üretimini değil, Güney Kore genelinde Samsung’a parça ve hizmet sağlayan yaklaşık 1.700 küçük işletmeyi de zincirleme biçimde etkileyebileceği ifade ediliyor.

Samsung 20 milyar dolar zarar edebilir.

Korea JoongAng Daily’nin haberine göre, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi ve Güney Kore’nin en değerli şirketi olan Samsung Electronics’te çalışanlarla yönetim arasındaki kriz, yapay zekâ destekli yarı iletken sektöründen elde edilen kârın paylaşımı konusunda büyüdü. Şirket bünyesindeki iki sendika, faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışanlara dağıtılmasını ve maaşlara yüzde 7 oranında zam yapılmasını talep ediyor. Taleplerin karşılanmaması durumunda işçilerin 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek bir iş bırakma eylemine gitmeyi planladığı belirtildi. Olası bir grevin müşteri sevkiyatlarında gecikmelere yol açabileceği, çip fiyatlarını daha da artırabileceği ve rakip şirketlere avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor. Bazı tahminlere göre ise grevin gerçekleşmesi halinde teknoloji devinin yaklaşık 20,3 milyar dolarlık zararla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

Rakip firmanın iyi şartları örnek gösterildi.

Samsung çalışanları, rakip SK Hynix’in faaliyet kârından çalışanlara daha fazla pay ayırmasını örnek göstererek prim ve kâr paylarının artırılmasını talep ediyor. Yapay zekâ kaynaklı yarı iletken talebindeki artış Samsung’un piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşırken, şirketin ilk çeyrek net kârı da yaklaşık altı kat yükselerek 32,6 milyar dolara ulaştı. Artan kârlılık, çalışanların ücret artışı taleplerini daha da güçlendirdi.

Gerilimin yükseldiği süreçte yaklaşık 40 bin çalışan Pyeongtaek’teki dev üretim tesisinde protesto düzenledi. Bu gösteri, Samsung tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri olarak kayda geçti. Şirket çalışanları ilk kez 2024 yılında greve gitmişti.

Financial Times, anlaşmanın sağlanabileceğini iddia ediyor.

Financial Times’ın haberine göre, Samsung Electronics yönetimi ile sendikalar arasında çalışan primleri konusunda anlaşmaya yaklaşılmış durumda. İddiaya göre şirket, faaliyet kârının yaklaşık yüzde 13’ünü çalışanlara dağıtmayı teklif etti. Ancak bu uygulamanın kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Ulusal Samsung Electronics Sendikası Başkanı Woo Ha-kyung, görüşmelerin tıkanma nedeninin yönetimin yalnızca tek seferlik ödeme önermesi olduğunu ifade etti. Sendikalar ise primlerin kalıcı biçimde sözleşmelere dahil edilmesini talep ediyor. Şirket yönetimi de sendikayla uzlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
