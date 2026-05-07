Samsung İşçileri Greve Hazırlanıyor: Şirketin Yapay Zeka Kazancından Pay İstiyorlar

Samsung çalışanları, rakip SK Hynix’in faaliyet kârından çalışanlara daha fazla pay ayırmasını örnek göstererek prim ve kâr paylarının artırılmasını talep ediyor. Yapay zekâ kaynaklı yarı iletken talebindeki artış Samsung’un piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşırken, şirketin ilk çeyrek net kârı da yaklaşık altı kat yükselerek 32,6 milyar dolara ulaştı. Artan kârlılık, çalışanların ücret artışı taleplerini daha da güçlendirdi.

Gerilimin yükseldiği süreçte yaklaşık 40 bin çalışan Pyeongtaek’teki dev üretim tesisinde protesto düzenledi. Bu gösteri, Samsung tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri olarak kayda geçti. Şirket çalışanları ilk kez 2024 yılında greve gitmişti.