Küme Düşme Hattında Alınan Sonuçlar Mücadeleyi Son İki Haftaya Taşıdı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 23:15

Süper Lig'de Cumartesi gecesi şampiyonluk için büyük kırılmalara sahne olurken Pazar günü de küme düşme hattını ilgilendiriyordu. Aynı anda başlayan 4 maçın 3'ü berabere biterken birinde lig sonuncusu Karagümrük gülen taraf oldu. 

Alınan sonuçlar düşecek hiçbir takımı belirlemezken hiçbir takım da kalmayı garantileyemedi.

Küme düşme korkusu yaşayan hiçbir takım rahatlayamadı.

Bu akşam oynanan dört maçta alınan sonuçlar şu şekilde oldu: 

Antalyaspor 0-0 Alanyaspor

Karagümrük 1-0 Gençlerbirliği

Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor

Kayserispor 1-1 Eyüpspor

Puan durumu ise şu şekilde:

  • Eyüpspor - 29p

  • Antalyaspor - 29p

  • Gençlerbirliği - 28p

  • Kayserispor - 27p

  • Karagümrük - 24p

Küme düşecek üç takım son iki hafta sonunda belli olacak.

Küme düşme korkusu yaşayan takımlardan Gençlerbirliği büyük bir avantaj kaybetti, Karagümrük ise umutlarını bir hafta daha diri tuttu. Gelecek hafta oynanacak maçlar ise ilk düşecek takımı belli edebilir. 

Gelecek haftanın fikstürü:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
