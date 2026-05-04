Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Yalnızlık Bakanlığı Kurmak Zorunda Kalabiliriz" Dedi

'Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir, ancak bu sevginin, annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık. Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak, paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim.'