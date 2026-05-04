Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Yalnızlık Bakanlığı Kurmak Zorunda Kalabiliriz" Dedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 23:13

Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sahibi olmanın zorluklarını öne çıkaran içeriklere tepki göstererek, araştırmaların evli ve çocuklu bireylerin daha yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Aile bağlarının zayıflaması halinde ise “Yalnızlık Bakanlığı” benzeri yapıların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından aile olmanın önemine dair videolu bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında, 'Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor' ifadelerine yer verdi.

'Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir, ancak bu sevginin, annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık. Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak, paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim.'

"Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz"

Mahinur Özdemir Göktaş, aile olmanın ve birlikte yaşamın bireyin hayatına anlam kattığını vurguladı. Göktaş, 'Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
