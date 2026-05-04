Haberler
Gündem
Evlilik Kredisiyle İlgili Hibe İhtimali Doğdu: İkinci Çocuk Olursa Kalan Taksitler Hibe Edilecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 22:13

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada evlilik kredisi uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, kredi geri ödeme süreci devam ederken çiftlerin ikinci çocuk sahibi olması durumunda kalan taksitlerin hibe kapsamına alınacağı belirtildi.

Erdoğan ilk büyük açıklamasını kamuoyunun merak ettiği bayram tatiliyle ilgili yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatiline ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Açıklamaya göre, tatil süresine 1,5 gün daha eklenerek toplam sürenin 9 güne çıkarıldığı ifade edildi.

İkinci müjde evlilik kredisiyle ilgili geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, evlilik kredisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, “Evlilik Kredisi geri ödeme döneminde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
