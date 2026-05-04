Evlilik Kredisiyle İlgili Hibe İhtimali Doğdu: İkinci Çocuk Olursa Kalan Taksitler Hibe Edilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada evlilik kredisi uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, kredi geri ödeme süreci devam ederken çiftlerin ikinci çocuk sahibi olması durumunda kalan taksitlerin hibe kapsamına alınacağı belirtildi.