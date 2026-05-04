Memnun Olmadığınız Yemek Siparişlerinde Tazminat da Kazanabilirsiniz

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 20:10

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere yönelik hak ihlallerine karşı uyarılarda bulundu. Yemek sipariş platformları ile ikinci el araç piyasasındaki sorunlara dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicilerin sahip olduğu yasal hakları hatırlattı. Özellikle ayıplı hizmetlerde—yanlış ya da bozulmuş yemek teslimi gibi durumlarda—para iadesinin yanı sıra manevi tazminat davası açılabileceğini ifade etti.

Kaynak - TGRT

Tüketicilerin birçok konuda geniş hakları bulunuyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, TGRT Haber’de yayımlanan Haberin İçinden programında tüketici haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemiyle birlikte yaygınlaşan yemek sipariş uygulamaları ve hareketli ikinci el araç piyasasına değinen Ağaoğlu, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları ve yasal haklarını detaylı şekilde anlattı.

1 Nisan'dan sonra yemek siparişlerine dair birçok değişiklik yaşandı.

Aydın Ağaoğlu, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere dikkat çekerek yemek sipariş sistemlerindeki ücretlendirme şeffaflığına vurgu yaptı. Kampanya katılım bedeli, kurye ücreti ve komisyon gibi kalemlerin tüketiciye ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, bu bilgilerin paylaşılmaması halinde Reklam Kurulu’na şikâyet yoluna gidilebileceğini ifade etti.

Ağaoğlu ayrıca, siparişlerde yaşanan eksik veya hatalı teslimatlarda sorumluluğun platformda olduğunu, tüketicilerin hem para iadesi talep edebileceğini hem de şartlar oluşursa tazminat davası açabileceğini söyledi.

Tazminat talebiyle dava açmanın yolu açıldı.

“Tüketicilerin 'küçük rakamlar için uğraşmaya değmez' algısını da yıkması gerektiğini belirten Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerinin artık manevi tazminata da hükmedebildiğinin de müjdesini verdi. Ağaoğlu, 'Ayıplı bir hizmetle (dökülmüş, karışmış yemek vb.) karşılaştığınızda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun. Artık Hakem Heyetleri sadece ürün bedeline değil, duruma göre manevi tazminata da hükmedebiliyor. Örneğin; misafirlerinize mahcup olduğunuz, manevi bir zarar gördüğünüz durumlarda, ödediğiniz bedelin iadesinin yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilirsiniz. Kararı yargı verir ama tüketicinin bu haklarını bilmesi ve talep etmesi şarttır.'” ifadelerini kullanarak, tüketicilerin bu hakları aktif şekilde kullanmasının önemini vurguladı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
