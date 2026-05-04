Memnun Olmadığınız Yemek Siparişlerinde Tazminat da Kazanabilirsiniz

“Tüketicilerin 'küçük rakamlar için uğraşmaya değmez' algısını da yıkması gerektiğini belirten Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerinin artık manevi tazminata da hükmedebildiğinin de müjdesini verdi. Ağaoğlu, 'Ayıplı bir hizmetle (dökülmüş, karışmış yemek vb.) karşılaştığınızda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun. Artık Hakem Heyetleri sadece ürün bedeline değil, duruma göre manevi tazminata da hükmedebiliyor. Örneğin; misafirlerinize mahcup olduğunuz, manevi bir zarar gördüğünüz durumlarda, ödediğiniz bedelin iadesinin yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilirsiniz. Kararı yargı verir ama tüketicinin bu haklarını bilmesi ve talep etmesi şarttır.'” ifadelerini kullanarak, tüketicilerin bu hakları aktif şekilde kullanmasının önemini vurguladı.