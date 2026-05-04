Fenerbahçe'de Tepkilerin Odağındaki Ederson'a Arabistan'dan Talipler Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 18:26

GalatasarayFenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen Brezilyalı kaleci Ederson için ayrılık ihtimali güçlendi. PFDK’dan çıkan 4 maçlık cezanın ardından kulüpte sabır taşarken, yönetimin 22 milyon euro teklif sunulması halinde oyuncunun transferine onay verebileceği belirtiliyor.

Ederson camiada hayal kırıklığı yarattı.

Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası disiplin sürecinin merkezine yerleşti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) çıkan 3 maçlık ceza, çift sarı kart nedeniyle gelen 1 maçlık otomatik yaptırımla birleşince tecrübeli kaleci toplam 4 resmi karşılaşmada forma giyemeyecek. Kararın ardından sarı-lacivertli ekipte önemli bir boşluk oluşurken, oyuncunun yokluğu kulüp içinde hayal kırıklığı yarattı.

Brezilyalı kaleciye Arabistan'dan talipler var.

Fenerbahçe SK yönetimi, saha dışı tartışmalar ve disiplin cezasının ardından Ederson ile ayrılık seçeneğini değerlendirme kararı aldı. Brezilyalı kaleciye ilgi artarken, Al Hilal SFC’nin ardından Al Nassr FC’ın da transfer için devreye girdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe serbest kalma maddesi olan 22 milyon Euro'nun ödenmesi halinde transferden zararsız çıkmayı planlıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
