Brezilya'da Yeni Bir Neymar Krizi Daha Yaşanıyor: Robinho'nun Oğluyla Kapıştı

Neymar’ın Santos FC antrenmanında, genç oyuncu Robinho Jr. ile sert bir gerilim yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre ikili arasında fiziksel temasın dozunun arttığı bir itişme yaşanırken, pazar günkü çalışmada Neymar’ın genç futbolcunun ayağına müdahale ederek düşmesine neden olduğu belirtildi.