Brezilya'da Yeni Bir Neymar Krizi Daha Yaşanıyor: Robinho'nun Oğluyla Kapıştı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 17:34

Neymar’ın Santos FC antrenmanında, genç oyuncu Robinho Jr. ile sert bir gerilim yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre ikili arasında fiziksel temasın dozunun arttığı bir itişme yaşanırken, pazar günkü çalışmada Neymar’ın genç futbolcunun ayağına müdahale ederek düşmesine neden olduğu belirtildi.

Antrenmanda fiziksel kavga yaşandı.

Globo Esporte’nin aktardığına göre, Neymar, pazar günü Santos FC’nin Rei Pelé tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Robinho Jr.’ın müdahalesi sonrası sinirlendi. İddiaya göre Neymar önce genç oyuncuya “sakin ol” diyerek uyarıda bulundu, ancak gerilim kısa sürede tırmandı. Devamında Neymar’ın rakibine çelme takarak karşılık verdiği ve bu hamlenin taraflar arasında sözlü tartışmayı fiziksel bir kavgaya dönüştürdüğü öne sürüldü.

"Neymar özür diledi."

Globo Esporte’nin haberine göre, Neymar ile Robinho Jr. arasında antrenmanda yaşanan sert tartışma kısa sürede yatıştırıldı. İddiaya göre Neymar, olayın ardından genç oyuncunun yanına giderek düşüncesiz davranışı nedeniyle özür diledi ve gerilim büyümeden sonlandırıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
