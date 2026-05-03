Hakan Çalhanoğlu'nun Forma Giydiği Inter Bitime 3 Hafta Kala Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 00:29

Inter Milan, sahasında Parma Calcio 1913’yı 2-0 mağlup ederek Serie A’nın 35. haftasında şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla Inter, en yakın takipçisi SSC Napoli’nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla ikinci şampiyonluğu...

Inter Milan, sahasında Parma Calcio 1913'yı 2-0 mağlup ederek Serie A'da 35. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Inter’in gollerini Marcus Thuram ve Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Bu şampiyonlukla birlikte Çalhanoğlu, Inter formasıyla kariyerinin ikinci lig zaferini yaşadı.

Inter Milan, Serie A’da 21. kez şampiyonluğa ulaşarak lig tarihinin en başarılı ikinci kulübü konumuna yükseldi.

Bu alanda zirvede 36 şampiyonlukla Juventus yer alıyor.

Son yıllarda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Inter, son 6 sezonda 3. kez Serie A şampiyonluğunu kazanarak İtalya futbolunun en başarılı ekiplerinden biri olmayı sürdürdü.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
