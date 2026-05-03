İspanya Başbakanı Sanchez'i Taşıyan Uçak Acil Olarak Ankara'ya İniş Yaptı

Pedro Sánchez’i Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan’a götüren Airbus A310 tipi resmi uçak, teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı.

İspanya’nın resmi haber ajansı EFE’nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Madrid’den Erivan’a giden uçakta yaşanan teknik sorun ciddi bulunmadı ancak güvenlik prosedürleri devreye alındı. Sánchez’in geceyi Ankara’da geçireceği ve sabah erken saatlerde Erivan’a hareket edeceği aktarıldı.

Ayrıca Sánchez’in daha önce de benzer bir durum yaşadığı, 4 Eylül 2025’te Paris’teki Ukrayna konulu toplantıya giderken uçağında arıza meydana geldiği ve bu nedenle toplantıya çevrim içi katıldığı hatırlatıldı.