İspanya Başbakanı Sanchez'i Taşıyan Uçak Acil Olarak Ankara'ya İniş Yaptı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 00:04

Pedro Sánchez’i Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında Ermenistan’a götüren resmi uçak, teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı.

Sánchez’in geceyi Ankara’da geçireceği, sabah saatlerinde ise Erivan’a hareket edeceği bildirildi.

Pedro Sánchez’i Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan’a götüren Airbus A310 tipi resmi uçak, teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı.

İspanya’nın resmi haber ajansı EFE’nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Madrid’den Erivan’a giden uçakta yaşanan teknik sorun ciddi bulunmadı ancak güvenlik prosedürleri devreye alındı. Sánchez’in geceyi Ankara’da geçireceği ve sabah erken saatlerde Erivan’a hareket edeceği aktarıldı.

Ayrıca Sánchez’in daha önce de benzer bir durum yaşadığı, 4 Eylül 2025’te Paris’teki Ukrayna konulu toplantıya giderken uçağında arıza meydana geldiği ve bu nedenle toplantıya çevrim içi katıldığı hatırlatıldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
