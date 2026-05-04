Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri İçin Kurban Bayramı Tatilinin 9 Gün Olduğunu Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2026 - 19:42

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kamuoyuna seslendi. Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin kamu görevlileri için 9 güne uzatıldığını duyurarak tatil süresine ilişkin kararı paylaştı.

Beklentiler tatilin uzatılması yönündeydi.

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlayarak toplam 4,5 gün olarak uygulanıyor. Bu yıl arifenin salıya, bayramın son gününün ise cumartesiye denk gelmesiyle tatilin hafta sonu ile birleşme ihtimali gündeme geldi. Bu nedenle kamuoyu, tatilin köprü izinle uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak resmi açıklamalara odaklanmıştı.

Beklenen müjde geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin idari izin kapsamında 9 güne uzatıldığını duyurdu. Arife gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle alınan köprü izin kararıyla kamu çalışanları için tatil süresinin genişletildiği bildirildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
