Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi: Türkiye’de Sigara Satışında Flaş ‘Kimlik İbrazı’ Kararı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 12:23

Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadelede dünya çapında ses getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Japonya’daki sistemi örnek alan bakanlık, sigara satışlarını doğrudan kimlik ibrazına bağlamayı planlıyor. Özellikle gençlerin tütüne erişimini zorlaştırmayı hedefleyen bu adımın, sağlık harcamalarındaki milyarlarca dolarlık yükü de hafifletmesi bekleniyor.

Türkiye, tütün kullanımıyla mücadelede radikal bir değişimin eşiğine geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Erzurum’da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde yaptığı açıklamada, sigara satışlarının tıpkı Japonya’da olduğu gibi kimlik kontrolüyle yapılmasına yönelik hazırlıklar içerisinde olduklarını duyurdu. 

Özellikle çocukların ve gençlerin sigaraya erken yaşta başlamasını engellemek isteyen bakanlık, satış noktalarındaki denetimi bu yöntemle en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Mevcut verilerin 'alarm seviyesinde' olduğunu belirten Birinci, Türkiye’nin dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke konumuna geldiğine dikkat çekerek bu yeni modelin hayata geçirilmesinin stratejik bir önem taşıdığını vurguladı.

Tütün kullanımının ekonomik bilançosu da bu düzenlemenin en büyük gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de sigara içen tek bir kişinin sağlık sistemine yıllık maliyeti bin doları aşarken, toplam sağlık harcamalarında tütün kaynaklı yük 5 milyar doları buluyor. Hane halkının cebinden çıkan paranın yıllık 15 milyar liraya ulaştığı bu tabloda, sigara kaynaklı yangınlar dahi ülke ekonomisine her yıl 4 milyar liralık ek bir hasar bırakıyor. Kimlik kartıyla satış sisteminin, sadece kullanım yaşını yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda kayıt dışı ve denetimsiz erişimi de kısıtlayarak bu devasa ekonomik kaybın önüne geçmesi hedefleniyor.

Bakanlık verileri, tütüne başlama yaşının 12'nin altına düşmesi ve çocukların yüzde 44’ünün pasif içici olarak duman altı kalması nedeniyle koruyucu önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Fiyat politikalarının tüketim üzerindeki etkisine de değinen Birinci, Türkiye’nin sigaranın en ucuz satıldığı 108. ülke olduğunu hatırlattı. Fiyat artışlarının tüketimi düşürmedeki gücüne rağmen, asıl çözümün erişilebilirliği kısıtlamaktan geçtiğini belirten Birinci, Japonya’nın başarıyla uyguladığı kimlikli satış modelinin Türkiye’nin tütünle mücadelesinde yeni ve etkili bir dönem başlatacağını ifade etti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
