Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi: Türkiye’de Sigara Satışında Flaş ‘Kimlik İbrazı’ Kararı

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de sigara içen tek bir kişinin sağlık sistemine yıllık maliyeti bin doları aşarken, toplam sağlık harcamalarında tütün kaynaklı yük 5 milyar doları buluyor. Hane halkının cebinden çıkan paranın yıllık 15 milyar liraya ulaştığı bu tabloda, sigara kaynaklı yangınlar dahi ülke ekonomisine her yıl 4 milyar liralık ek bir hasar bırakıyor. Kimlik kartıyla satış sisteminin, sadece kullanım yaşını yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda kayıt dışı ve denetimsiz erişimi de kısıtlayarak bu devasa ekonomik kaybın önüne geçmesi hedefleniyor.

Bakanlık verileri, tütüne başlama yaşının 12'nin altına düşmesi ve çocukların yüzde 44’ünün pasif içici olarak duman altı kalması nedeniyle koruyucu önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Fiyat politikalarının tüketim üzerindeki etkisine de değinen Birinci, Türkiye’nin sigaranın en ucuz satıldığı 108. ülke olduğunu hatırlattı. Fiyat artışlarının tüketimi düşürmedeki gücüne rağmen, asıl çözümün erişilebilirliği kısıtlamaktan geçtiğini belirten Birinci, Japonya’nın başarıyla uyguladığı kimlikli satış modelinin Türkiye’nin tütünle mücadelesinde yeni ve etkili bir dönem başlatacağını ifade etti.