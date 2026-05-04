Uzmanlar Kilo Vermenin Anahtarını Buldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 13:16

Sağlıklı beslenme veya kilo verme sürecine girdiğinizde tatlıları, cipsleri, bisküvileri hayatınızdan çıkarırsınız. Fakat kabul edelim, bunu yapmak da oldukça zor! 

Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?

Yapılan son araştırmalar, kilo kontrolü için sadece ne yediğimize değil, yiyeceklere dair zihniyetimize de odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor.

Kaynak: BBC

Kilo verme sürecine girdiğinizde yalnızca ne yediğiniz değil, yiyeceklere nasıl baktığınız da önemli.

BBC'nin aktardığı habere göre, Michigan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Ashley Gearhardt, 'Ultra işlenmiş ürünler, aslında metal müzik konserinde olmak gibidir. Her şeyin üzerini bastıracak şekilde tasarlanırlar. İnsanların bir meyve ya da sebzenin hafif klasik müziğine kulak vermesi gerçekten çok zor.' diyor. Dolayısıyla diyet sürecine girdiğinizde 'zararlı' yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak epey zor.

Fakat yemek yemekten keyif almak sağlık açısından oldukça faydalı! Araştırmacılar, yediklerimize dair beklentilerimizin, ne kadar aç olduğumuzu da şekillendirdiğini belirtiyor.

Yaklaşık 15 yıl önce yayımlanan ünlü bir deney, ne yediğimizle ilgili inancımızın vücudumuzun verdiği tepkiyi etkilediğini ortaya koymuştu. 

Deneyde, katılımcılara 'birebir aynı' milkshake verilmiş, ancak bazılarına bunun sağlıklı ve sadece 140 kalorilik olduğu, bazılarına ise 620 kalorilik 'zevk' dolu bir içecek olduğu söylenmişti.

Gerçekte ise içecek yalnızca 380 kaloriydi!

Katılımcılar 'zevk' dolu içeceği içtiklerine inandıklarında, iştahı uyaran ve aç olduğumuzda yükselip tok olduğumuzda düşme eğiliminde olan açlık hormonu 'ghrelin' seviyesinde çok daha belirgin bir düşüş yaşadılar. Ancak kendilerine sağlıklı bir içecek içtikleri söylendiğinde, ghrelin'deki düşüş daha azdı.

Yeterince yemek yediğinize inanmak vücudunuzun da buna inanmasını sağlıyor.

Bu nedenle kısıtlama odaklı bir zihniyet, sağlıklı bir kiloyu sürdürmek açısından ters etki yapabilir. Uzmanlar, 'Kilo vermeye çalışıyorsanız ve şeker, yağ ve kalori alımını azaltıyorsanız ama kısıtlama zihniyetindeyseniz, bu daha az kilo vermenize neden olur.'  diyor.

Üstelik ürünlerin etiketlemeleri bile fark ediyor!

"Lezzetli" ve "sağlıklı" yazan barlar arasında bariz farklar hissedildi.

Farklı bir deneyde, katılımcılardan birine 'lezzetli', diğerine 'sağlıklı' olarak etiketlenmiş iki protein bar verildi. Oysa her ikisinin besin içeriği aynıydı!

Üçüncü bir grup katılımcıdan ise yalnızca barın görünümünü değerlendirmeleri istendi.

'Sağlıklı bar' yiyen katılımcılar daha az tatmin olduklarını ve daha aç hissettiklerini bildirdi ve bar yemeyenlere kıyasla bile daha fazla yiyecek tükettikleri görüldü. Bu da sağlık etiketlerinin, zevk alacağı beklentisini azaltabildiğini ve sağlıklı olarak etiketlenen yiyeceklerin bizi daha az tatmin edebileceğini gösteriyor.

Sağlıklı yiyecekleri sağlık ya da beslenme yerine tat ve keyfi vurgulayacak şekilde etiketlemenin, insanların bu yiyeceklerden hoşlanma olasılığını artırdığı da bulundu.

Özetle, zaman zaman bir ödül yiyeceği tüketmek ve bundan keyif almak, dengeli bir beslenme düzeniyle birlikte, sağlıklı bir diyet sağlayabilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
