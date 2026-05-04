Uzmanlar Kilo Vermenin Anahtarını Buldu!

BBC'nin aktardığı habere göre, Michigan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Ashley Gearhardt, 'Ultra işlenmiş ürünler, aslında metal müzik konserinde olmak gibidir. Her şeyin üzerini bastıracak şekilde tasarlanırlar. İnsanların bir meyve ya da sebzenin hafif klasik müziğine kulak vermesi gerçekten çok zor.' diyor. Dolayısıyla diyet sürecine girdiğinizde 'zararlı' yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak epey zor.

Fakat yemek yemekten keyif almak sağlık açısından oldukça faydalı! Araştırmacılar, yediklerimize dair beklentilerimizin, ne kadar aç olduğumuzu da şekillendirdiğini belirtiyor.

Yaklaşık 15 yıl önce yayımlanan ünlü bir deney, ne yediğimizle ilgili inancımızın vücudumuzun verdiği tepkiyi etkilediğini ortaya koymuştu.

Deneyde, katılımcılara 'birebir aynı' milkshake verilmiş, ancak bazılarına bunun sağlıklı ve sadece 140 kalorilik olduğu, bazılarına ise 620 kalorilik 'zevk' dolu bir içecek olduğu söylenmişti.

Gerçekte ise içecek yalnızca 380 kaloriydi!

Katılımcılar 'zevk' dolu içeceği içtiklerine inandıklarında, iştahı uyaran ve aç olduğumuzda yükselip tok olduğumuzda düşme eğiliminde olan açlık hormonu 'ghrelin' seviyesinde çok daha belirgin bir düşüş yaşadılar. Ancak kendilerine sağlıklı bir içecek içtikleri söylendiğinde, ghrelin'deki düşüş daha azdı.