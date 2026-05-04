Dev Gökdeleni Şelaleye Çevirdiler: 108 Metrelik Dünyanın En Büyük Yapay Şelalesi

Gökdelenin en üst katlarından itibaren serbest düşüşe bırakılan yapay şelale, kentin silüetinde benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor. Dünyadaki en yüksek yapay şelale örneklerinden biri olarak kabul edilen bu sistem, suyun devasa bir kütle halinde binanın neredeyse tüm yüzeyini kaplamasına olanak tanıyor. Ancak bu teknik başarının arkasında, her biri yüksek kapasiteli dört büyük endüstriyel pompanın yer aldığı karmaşık bir mekanizma bulunuyor.