Dev Gökdeleni Şelaleye Çevirdiler: 108 Metrelik Dünyanın En Büyük Yapay Şelalesi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 12:55

Çin’in Guiyang şehrinde inşa edilen Liebian Building, mimari tasarımıyla mühendislik sınırlarını zorlayan bir yapı olarak dünya gündeminde yer alıyor. 121 metrelik yüksekliğe sahip olan bu gökdelen, dış cephesine yerleştirilen devasa yapay şelale sistemiyle modern şehircilik anlayışına farklı bir boyut kazandırıyor. Geleneksel yapıların aksine, suyun akışkan gücünü estetik bir unsur olarak kullanan bina, kentsel peyzajda dev bir doğa olayını simüle ediyor.

Binanın cephesinden dökülen sular yaklaşık 108 metrelik bir yükseklikten aşağı süzülüyor

Gökdelenin en üst katlarından itibaren serbest düşüşe bırakılan yapay şelale, kentin silüetinde benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor. Dünyadaki en yüksek yapay şelale örneklerinden biri olarak kabul edilen bu sistem, suyun devasa bir kütle halinde binanın neredeyse tüm yüzeyini kaplamasına olanak tanıyor. Ancak bu teknik başarının arkasında, her biri yüksek kapasiteli dört büyük endüstriyel pompanın yer aldığı karmaşık bir mekanizma bulunuyor.

Sistemin çalıştırılması için gerekli olan enerji tüketimi yüksek işletme maliyetlerini beraberinde getiriyor

Dev şelaleyi aktif hale getirmek için suyun tonlarca ağırlığının binanın zirvesine taşınması süreci, saatlik yaklaşık 118 dolarlık bir elektrik harcamasına yol açıyor. Bu ekonomik yük nedeniyle yönetim, sistemi yalnızca özel kutlamalarda veya sınırlı zaman dilimlerinde devreye alıyor. Suyun yağmur kaynaklı depolanıp devirdaim edilmesi çevreci bir yaklaşım olarak sunulsa da, yüksek enerji ihtiyacı projenin sürdürülebilirliği üzerindeki tartışmaları canlı tutuyor. Liebian Building, iddialı mimari projelerin ekonomik gerçeklerle nasıl dengelenmesi gerektiğini gösteren dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
