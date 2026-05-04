Çok Beklenen Otoyol Geliyor: 2.5 Saatlik Yol 18 Dakikaya Düşecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 13:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve Akdeniz sahil hattının trafik yükünü hafifletmesi hedeflenen Çeşmeli–Kızkalesi Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldığı gözleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli–Kızkalesi Otoyol Şantiyesi’nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında projenin genel ilerleme seviyesinin yüzde 88’e ulaştığını kamuoyuna duyurdu. Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olan bu stratejik güzergah, bölgedeki lojistik ve turistik hareketliliği yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Seyahat Süresi İki Buçuk Saatten On Sekiz Dakikaya İniyor

Özellikle turizm sezonunda kapasitesinin çok üzerine çıkan mevcut devlet yolunda yaşanan yoğunluk, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihe karışıyor. Mevcut güzergahta yaz aylarında iki buçuk saati bulan ulaşım süresinin otoyolun hizmete girmesiyle birlikte 18 dakikaya kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu durumun sürücülere hem zaman tasarrufu sağlaması hem de akaryakıt tüketimini minimize ederek ülke ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

Zorlu Coğrafi Koşullar Modern Mühendislik Çözümleriyle Aşılıyor

Güzergahın dörtte birlik bölümü, yüksek teknoloji ürünü tünel ve viyadük yapılarından meydana geliyor. Bakanlık verilerine göre, toplam uzunluğu 20 bin 232 metreyi bulan 7 adet tünel ile 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 adet viyadükte çalışmalar tamamlanmış bulunuyor. Ayrıca projede yer alan 140 köprü ve sanat yapısından 131’inin bitirilmesiyle birlikte, bu imalat kaleminde yüzde 95’lik bir başarı oranına erişildiği kaydediliyor.

Bölgesel Şehirler Kesintisiz Otoyol Ağıyla Birleşiyor

Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep illerini doğrudan yüksek standartlı bir ulaşım ağına entegre edecek olan proje, bölgesel ticaretin hızlanmasına zemin hazırlıyor. Bölgedeki limanlar ve sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıyı güçlendiren bu yatırımın Akdeniz Bölgesi’nin tamamında ekonomik canlılığı artıracağı ve transit taşımacılıkta Türkiye’nin elini güçlendireceği vurgulanıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
