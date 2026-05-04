Teşkilat’ta Flaş Ayrılık: Başrol Diziden Ayrılıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 14:13

TRT 1 ekranlarına damga vuran Teşkilat dizisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş sezon finaline hazırlanan dizide başrole hayat veren oyuncunun kadroya veda edeceğini açıkladı. Gelin nedenine ve detaylara birlikte bakalım…

Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı sezon finali olan 184. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Dile kolay 6 sezondur yayın hayatına devam eden dizide birçok başrol değişikliği oldu. Son olarak bu sezon başlarken kadroya Rabia Soytürk girmişti. Tolga Sarıtaş ile uyumları çok beğenilmiş, ikili ekranlara damga vurmayı başarmıştı.

Ancak beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Başrol Rabia Soytürk sezon sonunda diziye veda edecek. Soytürk’le birlikte Cevher başkanı oynayan Erkan Bektaş ve Rutkay’a hayat veren Serhat Tulumluer’in de kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş sezon finalinde yaşanacak olaylı bir düğün sahnesi olduğunu aktardı. Tahminler ayrılıkların bu sahne ile gelişeceği yönünde.

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
