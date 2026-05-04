Amedsporlu Diagne’ye Polis Müdahalesi: Senegal Bayrağını PKK Bayrağı Sandılar!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
Birinci Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Senegalli forveti Mbaye Diagne’ye polis müdahalesi oldu! Amedspor’un Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından futbolcular kutlama yaparken, Amedspor futbolcusu MBaye Diagne, ülkesi Senegal'in bayrağını açtı. Polislerin Diagne'nin açtığı Senegal bayrağını PKK'nın flaması sanması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trendyol 1. Lig son hafta karşılaşmalarında Amedspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Amedspor, Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e yükselen 2. takım oldu.

Karşılaşma sonrasında Amedsporlu oyuncular saha içerisinde kutlama yaptı. 

Karşılaşmanın ardından Amedspor FK'nın yıldız forvet oyuncusu Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'in bayrağını açtı. Stadyumda görevli polis ekiplerinin Senegal'in bayrağını 'PKK flaması' ile karıştırması üzerine kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı. Polis ekipleri Diagne'nin elindeki bayrağı almak için müdahalede bulunurken, bayrağın Senegal'e ait olduğu belirtildi ve anlaşmazlık çözüldü.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
