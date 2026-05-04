article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Demans Riskini Azaltan Basit Alışkanlık: Herkes Yapabilir!

Demans Riskini Azaltan Basit Alışkanlık: Herkes Yapabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 14:48

Demans, yaşla birlikte artış gösteriyor ve bireylerin yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiliyor. Ancak demans riskini azaltabilecek bazı basit alışkanlıklar var. Beyninizi geliştirecek, farklı şekillerde çalışmasını sağlayacak ve onu zorlayacak bazı hareketler demans riskini azaltabilir.

Basitçe uygulanabilen 'serçe parmak' hareketi de viral oldu!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük alışkanlıklarımız, bizi o an etkilemekle kalmıyor uzun vadede yaşam kalitemizi de belirliyor.

Günlük alışkanlıklarımız, bizi o an etkilemekle kalmıyor uzun vadede yaşam kalitemizi de belirliyor.

Örneğin düzenli ve sık alkol tüketimi, demans riskini artırabilecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, kronik stres ve düzensiz uyku da demans riskini artıran sebepler arasında. 

Neyse ki demans riskini azaltabilecek bazı basit alışkanlıklar da var. 

'Serçe parmak' yöntemini anlatan bir TikTok videosu viral oldu ve bu basit günlük parmak egzersizinin bilişsel gerilemeyi önleyebileceği iddia edildi. Uzman isimler de bu hareketin demansı yavaşlatabileceğini belirtti.

Lisanslı klinik psikolog Dr. Kelly Gonderman, 'Durup, konsantre olup vücudunuzun alışık olmadığı yeni bir hareketi denediğinizde, motor korteksiniz, beyincik ve beyninizin diğer bölgeleri harekete geçiyor.' dedi.

Tek yapmanız gereken işaret ve orta parmağınızı birbirine dolayıp baş parmağınızla yüzük parmağınızı da birleştirdikten sonra serçe parmağınızı hareket ettirmek.

Tek yapmanız gereken işaret ve orta parmağınızı birbirine dolayıp baş parmağınızla yüzük parmağınızı da birleştirdikten sonra serçe parmağınızı hareket ettirmek.

Klinik psikolog Gonderman'a göre, serçe parmakla yapılan hareketler, kaslar ve eklemler arasında koordinasyon gerektiren ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyle daha da zorlaşan ince motor beceriler kategorisine giriyor. Gonderman, 'Bu iki beyin yarım küresi arasındaki koordinasyon gerçekten beyin için faydalı.' diyor.

Elbette yalnızca bu hareket tek başına demansı önlemiyor. Ancak yenilik ve koordinasyon yoluyla beyni zorlayan aktiviteleri düzenli olarak yapmak beynimiz için oldukça faydalı. 

Nörologlar, dil öğrenme veya enstrüman çalma gibi yeni bir şey öğrenmenin, beyinde yeni sinir bağlantılarının oluşmasını tetikleyerek farklı bölgeleri aktive edip beyni genç tutabileceğini savunuyor. Zihin ne kadar çok çalıştırılırsa, o kadar çok güçleniyor.

Hareketin nasıl yapıldığını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın