Demans Riskini Azaltan Basit Alışkanlık: Herkes Yapabilir!

Örneğin düzenli ve sık alkol tüketimi, demans riskini artırabilecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, kronik stres ve düzensiz uyku da demans riskini artıran sebepler arasında.

Neyse ki demans riskini azaltabilecek bazı basit alışkanlıklar da var.

'Serçe parmak' yöntemini anlatan bir TikTok videosu viral oldu ve bu basit günlük parmak egzersizinin bilişsel gerilemeyi önleyebileceği iddia edildi. Uzman isimler de bu hareketin demansı yavaşlatabileceğini belirtti.

Lisanslı klinik psikolog Dr. Kelly Gonderman, 'Durup, konsantre olup vücudunuzun alışık olmadığı yeni bir hareketi denediğinizde, motor korteksiniz, beyincik ve beyninizin diğer bölgeleri harekete geçiyor.' dedi.