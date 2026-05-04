Haberler
Yaşam
İnşaat Yapacaklardı, Keşif Yaptılar: Villa İzni Verilen Arsadan Binlerce Yıllık Tarih Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
04.05.2026 - 12:39

Mersin'de villa inşaatı için izin verilen arsadan tarih çıktı. 20 dönümlük arazide Roma mezarı ve antik su kanalı bulundu. Neredeyse villa inşaatının başlayacağı alan, Roma Nekropolü olarak değerlendirilerek 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Villa yapacaklardı, keşif yaptılar.

Mersin’de villa yapımına izin verilen arsada ikinci kez yapılan kazılarda 8 Roma mezarı ve antik su kanalı bulundu. Gelişmenin ardından bölge, Roma Nekropolü olarak değerlendirilerek 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Çalışmalarda 8 Roma mezarı ile Geç Antik Çağ’a ait olduğu değerlendirilen su kanalı tespit edildi.

Yaklaşık 20 dönümlük arazi, Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından incelendi ve sit alanı ilan edildi.

Bölgedeki ilk bulguların tarihi ise 2002 yılına uzanıyor.

Bölgede ilk bulgular 2002 yılında belediyenin yol açma çalışmaları sırasında bulunmuştu. Tarihi eser niteliğindeki kalıntıların bildirilmesi üzerine Mersin Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışmaları başlatıldı.

Daha sonra bitişikte bulunan yaklaşık 2,5 dönümlük parsel için 2020 yılında 4 villa yapılması amacıyla ruhsat başvurusu yapıldı. Belediye tarafından istenen kurum görüşü doğrultusunda alanda 13 ayrı sondaj kazısı gerçekleştirildi.

İlk raporda, inşaat sırasında yeni bir kültür varlığına rastlanması halinde müdürlüğe bilgi verilmesi şartıyla yapılaşmaya engel bulunmadığı belirtildi.

Daha önce inşaat izin verilen alan, tamamen koruma altına alınmış oldu.

Kurul, Aralık 2025’te bölgede izinsiz inşaat yapılmaması yönünde geçici karar aldı. Ardından bölge tamamen koruma altına alındı. Bölgede arkeolojik kazıların devam etmesi bekleniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
