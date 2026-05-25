Türkiye’nin En Köklü Markalarından Selpak ve Solo 600 Milyon Dolara Malezyalılara Satılıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 11:49
Türkiye'nin en köklü temizlik kağıdı markaları Selpak ve Solo'nun Malezyalı bir şirkete devredilmesi sürecinde yasal izinler tamamlandı. Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Sanipak'ın 600 milyon dolara satılması için yurt içi ve yurt dışı rekabet kurullarından gerekli onaylar alındı. Şimdi gözler, satışın resmi olarak noktalanması için kalan son şartların tamamlanmasına çevrildi.

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün en bilinen markaları arasında yer alan Selpak ve Solo'nun yabancı sermayeye geçiş sürecinde resmi engeller birer birer kalkıyor.

Eczacıbaşı Holding'in bu iki dev markayı çatısı altında barındıran Sanipak şirketini Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devretme kararında çok önemli bir aşama daha geride kaldı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirime göre, 600 milyon dolarlık dev satış için küresel ölçekteki yasal izin süreçleri başarıyla tamamlandı.

Söz konusu büyük ortaklık değişimi için ilk resmi adımlar 20 Mart tarihinde atılmış ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından başlayan yasal denetim sürecinde, ilk olarak yurt içindeki engel aşıldı ve Rekabet Kurulu 8 Mayıs'ta satışa onay verdi. Son gelen bilgilere göre, yerel onayın ardından sürecin uluslararası ayağı da netleşti ve devrin gerçekleşmesi için gereken yurt dışı rekabet kurumu izni de resmi olarak alındı.

Hem Türkiye'deki hem de uluslararası pazardaki rekabet onaylarının cebe konulmasıyla birlikte, milyar liralık bu operasyonda artık son düzlüğe girildi. Satış işlemlerinin tamamen sonlanması ve hisse devirlerinin resmiyet kazanması için tarafların sözleşmede yer alan diğer ticari ve hukuki şartları yerine getirmesi bekleniyor. Bu teknik prosedürlerin de tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin iki dev markası resmen Malezyalı şirketin yönetimine geçecek.

Eczacıbaşı Holding'in konuya dair KAP açıklaması şöyle:

'23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ('Alıcı') arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ('Sanipak') paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
