Havalar Isınınca Yeniden Hortladı: Özellikle Bazı İllerimiz Vakalara Karşı Uyarıldı!

Sivas’ta 21 yaşındaki bir genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti. Yaz aylarında artan kene vakaları da böylece gündemimize gelmiş oldu. Prof. Dr. İlker İnanç Balkan, toprak sıcaklığının 16-18°C seviyesine çıkmasıyla kenelerin aktifleştiğini belirtti ve 'Nisan ortasından eylül ortasına kadar risk altındayız.' dedi.

Ayrıca kene sadece tek bir hastalığa neden olmakla kalmıyor:

KKKA (Kırım Kongo): Özellikle Kelkit Vadisi, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu hattı (Sivas, Tokat, Çorum) en riskli bölgeler olarak öne çıkıyor.

Akdeniz Benekli Ateşi: Daha çok Trakya bölgesinde görülüyor.

Lyme Hastalığı: Kırsal, dağlık ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda saptanıyor.

Dolayısıyla havaların ısınmasıyla hem Sivas, Tokat, Çorum bölgesinde yaşayanların hem de Trakya bölgesindekilerin dikkatli olması gerekiyor.