Havalar Isınınca Yeniden Hortladı: Özellikle Bazı İllerimiz Vakalara Karşı Uyarıldı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 11:58

Havalar ülke genelinde yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sıcak havaları fırsat bilenler de mesire yerlerine akın etti. Ancak uzmanlar kene kaynaklı hastalık riskine karşı uyardı. Sivas’ta 21 yaşındaki bir gencin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle kene vakaları yeniden gündem oldu. 

Uzmanlar özellikle bazı illerimizi kene vakalarına karşı uyardı.

Peki hangi iller tehlike altında?

Havaların ısınmasıyla kene tehlikesi de baş gösterdi.

Sivas’ta 21 yaşındaki bir genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti. Yaz aylarında artan kene vakaları da böylece gündemimize gelmiş oldu. Prof. Dr. İlker İnanç Balkan, toprak sıcaklığının 16-18°C seviyesine çıkmasıyla kenelerin aktifleştiğini belirtti ve 'Nisan ortasından eylül ortasına kadar risk altındayız.' dedi.

Ayrıca kene sadece tek bir hastalığa neden olmakla kalmıyor:

  • KKKA (Kırım Kongo): Özellikle Kelkit Vadisi, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu hattı (Sivas, Tokat, Çorum) en riskli bölgeler olarak öne çıkıyor.

  • Akdeniz Benekli Ateşi: Daha çok Trakya bölgesinde görülüyor.

  • Lyme Hastalığı: Kırsal, dağlık ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda saptanıyor.

Dolayısıyla havaların ısınmasıyla hem Sivas, Tokat, Çorum bölgesinde yaşayanların hem de Trakya bölgesindekilerin dikkatli olması gerekiyor.

KKKA virüsü sinsi ilerliyor, belirti göstermeyebiliyor.

Uzmanlar, kene tutunmasından sonraki 10 günlük süreci 'kritik eşik' olarak tanımlıyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi gribi andıran şikayetler kene vakasının belirtileri olabiliyor. 

Peki kene nasıl çıkarılmalı?

  • Kene üzerine alkol, kolonya sürmek veya sigara bastırmak kenenin kusmasına ve virüsü doğrudan vücuda enjekte etmesine neden olur.

  • Çıplak elle dokunmadan, bir cımbız yardımıyla kafa kısmını koparmadan dik bir açıyla çekin.

  • Hastaneye Gidin: Eğer kendiniz çıkaramıyorsanız veya kenenin başı içeride kaldıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
right-dark
