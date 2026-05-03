Amerika'da Z Kuşağındaki Filistin Sempatisi %74 Gibi Ezici Bir Orana Yükseldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 21:17

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesi yayımlanan son anket verileri, Amerikan siyasetinde taşları yerinden oynatacak devasa bir kuşak farkını gözler önüne serdi. NBC News / Decision Desk tarafından yapılan son araştırmaya göre, Amerikan gençliği (Z Kuşağı) dış politika tercihlerinde geleneksel çizgiden tamamen koparak tarihi bir rekorla Filistin saflarına geçti.

Amerika'da sempati oranları terse döndü.

NBC News baş veri analisti Steve Kornacki'nin paylaştığı verilere göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin (Gen Z) tam %74'ü, İsrail-Filistin meselesinde Filistinlilere daha fazla sempati duyduğunu belirtiyor. Kornacki, bu durumu Amerikan kamuoyu için 'muazzam bir deniz değişimi' (massive sea change) olarak nitelendirdi.

Ülkede Trump politikaları gençler nezdinde büyük bir eleştiriye tabi tutuluyor.

Tarihsel olarak İsrail'e verilen sarsılmaz desteğin, yeni nesil seçmenler nezdinde yerle bir olduğunu gösteren anketin diğer çarpıcı sonuçları ise şöyle:

Ülke Tam Ortadan Bölündü: ABD genelinde sempati oranları %50-%50 ile eşitlenmiş durumda. Bu denge, yaşlı kuşakların İsrail desteği ile gençlerin Filistin desteğinin çatışmasından kaynaklanıyor.

Demokratlarda 3'e 1 Dengesi: Demokrat seçmenler arasında Filistin'e duyulan sempati, İsrail'e duyulanın tam üç katına ulaşmış durumda.

İran Savaşı Etkisi: Donald Trump’ın genel görev onay oranının %37’ye gerilemesindeki en büyük etkenin, İran ile süregelen savaşın yönetilme biçimi olduğu vurgulanıyor.

Diğer seçmen gruplarında da Filistin sempatisi giderek artıyor.

NBC News ve Decision Desk tarafından yayımlanan son veriler, ABD siyasetinde tarihi bir kırılmaya işaret ederken, özellikle Z kuşağının dış politika tercihlerindeki radikal değişimi gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçlarına göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin tam %74’ü Filistinlilere sempati duyduğunu belirterek İsrail’e olan geleneksel desteği geride bırakırken, benzer bir eğilim Demokrat seçmenler arasında da %75 gibi ezici bir oranla kendini gösteriyor. Genel kamuoyunun %50-%50 ile tam ortadan bölündüğü bu tabloda, yeni nesil seçmenlerin 'insan hakları' odaklı yaklaşımı, Washington'ın yerleşik dış politika çizgisini sarsan muazzam bir 'deniz değişimi' olarak nitelendiriliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
