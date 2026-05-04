Su Altı Fotoğrafçısı Kyle Soto'nun Büyük Emeklerle Çektiği Fotoğrafları Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 12:35

Fotoğrafçılık, ilk zamanlarından bu yana insanların göremediği anları görünür kılmayı hedefledi. Fakat bazı anlar o kadar kısa, o kadar tehlikeli ve o kadar erişilmez ki onları yakalamak sıradan bir cesaret değil, bambaşka bir adanmışlık gerektiriyor. Doğanın farklı alanlarında fotoğrafçılık yapan sanatçılar, kendilerini büyük tehlikelere atarak ortaya muazzam işler çıkarıyor. 

Su altı fotoğrafçısı Kyle Soto'nun dalgaların içinden çektiği fotoğraflar sosyal medyada beğeni topladı. Fotoğrafların çekim aşamasını da kaydeden sanatçı, ortada nasıl bir emek olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVjnF1-D6HO/
Su altı fotoğrafçılığı düşünüldüğünden çok daha zor.

Su ışığı kırıyor, renkleri değiştiriyor ve derinlik arttıkça mavi ve yeşil tonlar baskın hale geliyor. Bu zorlukları aşmak için özel su geçirmez muhafazalar, renk düzeltme filtreleri ve çok hızlı enstantane süreleri gerekiyor. Dalga fotoğrafçılığında buna bir de fiziksel tehlike ekleniyor.

Bir dalga saniyenin çok küçük bir diliminde yükseliyor, şekilleniyor ve çöküyor. O an içinde doğru pozisyonda olmak, doğru açıyı yakalamak ve ekipmanı korumak aynı anda gerçekleşmesi gereken bir denge. Yanlış hesap hem karenin hem de fotoğrafçının sonu olabiliyor. Fakat her şey yolunda gittiğinde de ortaya büyüleyici görüntüler çıkıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
