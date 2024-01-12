Beyoğlu Rehberi: Beyoğlu'nda Mutlaka Uğramanız Gereken Yerler
Beyoğlu Rehberi: Beyoğlu'nda Mutlaka Uğramanız Gereken Yerler
Beyoğlu... İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Tarihi yapısıyla, Galata Kulesi'yle gönlümüzü fethetti. Peki Beyoğlu'nda ne yenir? Galata Kulesi manzaralı mekanlar hangileri? Beyoğlu'nda hangi sokak mutlaka gezilmeli? Bu büyük semti kolayca keşfedebilmeniz için size el kitapçığı niteliğinde bir yazı hazırladık. Keyifli okumalar!
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1. Güney Restaurant 1964 - Kuledibi
2. Pizzeria Pera
3. Mahzen Restaurant
4. Limonlu Bahçe
5. Barnathan Apartmanı
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6. Pano Wine House
7. Mums Cafe
8. Sokak Lezzeti Tarihi Balık Dürümcüsü Mehmet Usta
9. Karabatak Karaköy
10. Pera Bakery
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11. Kırmızı Kedi Pera
12. Sankofa Coffee Shop / Galata
13. Tavern
14. Serdar-ı Ekrem Sokak
15. İstanbul Modern Sanat Müzesi
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16. Salt Beyoğlu
17. Sent Antuan Kilisesi
18. Tarihi Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı
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