Beyoğlu Rehberi: Beyoğlu'nda Mutlaka Uğramanız Gereken Yerler

Galata Kulesi'nin dibinde, Beyoğlu'nun renkli kalabalığı içinde bir yemek yemek istiyorsanız burası tam size göre! Ayrıca mekanın iç dekoru da oldukça şık. Dış kısmında ise Galata Kulesi eşliğinde oturup keyfini çıkarabilirsiniz. Turistler tarafından da sıkça tercih edilen bir mekan. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Adres: Şahkulu, Şahkapısı Sk. No:2 D:B, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 251 88 85

Çalışma Saatleri: 08.00 - 00.00

Instagram Adresi: @guneyrestaurant

Ziyaretçi Yorumları:

'Dışardan çok turistik göründüğü için hiç tercih etmemiştik bir gün denemek istedik ve daha önce gelmediğimize pişman olduk resmen. Öncelikle tüm mezeleri çok güzeldi sarmasını ayrıca çok beğendik. Deniz mahsüllü makarna pizza ve tavuk külbastı ana yemek olarak tercih ettik. Hepsi inanılmazdı. Porsiyonları da cidden devasa hiçbirimiz o tabakları bitiremedik. Galata kulesinin hemen yanında olduğu için özellikle İstanbula gelen misafirleriniz için tercih edebileceğiniz muhteşem bir restaurant. Tüm çalışanları ayrı ayrı çok ilgili ve kibar. Biz çok beğendik kesinlikle tekrar tekrar geliriz. Çok tavsiye ediyorum! 🏻👍🏻👌🏻'

'Günün her öğünü için çok güzel bir yer. Lezzetli ve hizmet çok iyi. Fiyat olarakta galatanın etrafında ki diğer yerlerle kıyaslandığında çok uygun. Kalabalık olsa bile hizmet aksamıyor. Her öğünde tavsiye ederim.'