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Beyoğlu Rehberi: Beyoğlu'nda Mutlaka Uğramanız Gereken Yerler

Beyoğlu Rehberi: Beyoğlu'nda Mutlaka Uğramanız Gereken Yerler

Sena Elçin
Sena Elçin - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 17:01

Beyoğlu... İstanbul'un en güzel semtlerinden biri. Tarihi yapısıyla, Galata Kulesi'yle gönlümüzü fethetti. Peki Beyoğlu'nda ne yenir? Galata Kulesi manzaralı mekanlar hangileri? Beyoğlu'nda hangi sokak mutlaka gezilmeli? Bu büyük semti kolayca keşfedebilmeniz için size el kitapçığı niteliğinde bir yazı hazırladık. Keyifli okumalar!

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1. Güney Restaurant 1964 - Kuledibi

1. Güney Restaurant 1964 - Kuledibi

Galata Kulesi'nin dibinde, Beyoğlu'nun renkli kalabalığı içinde bir yemek yemek istiyorsanız burası tam size göre! Ayrıca mekanın iç dekoru da oldukça şık. Dış kısmında ise Galata Kulesi eşliğinde oturup keyfini çıkarabilirsiniz. Turistler tarafından da sıkça tercih edilen bir mekan. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz. 

Adres: Şahkulu, Şahkapısı Sk. No:2 D:B, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 251 88 85

Çalışma Saatleri08.00 - 00.00

Instagram Adresi: @guneyrestaurant

Ziyaretçi Yorumları:

'Dışardan çok turistik göründüğü için hiç tercih etmemiştik bir gün denemek istedik ve daha önce gelmediğimize pişman olduk resmen. Öncelikle tüm mezeleri çok güzeldi sarmasını ayrıca çok beğendik. Deniz mahsüllü makarna pizza ve tavuk külbastı ana yemek olarak tercih ettik. Hepsi inanılmazdı. Porsiyonları da cidden devasa hiçbirimiz o tabakları bitiremedik. Galata kulesinin hemen yanında olduğu için özellikle İstanbula gelen misafirleriniz için tercih edebileceğiniz muhteşem bir restaurant. Tüm çalışanları ayrı ayrı çok ilgili ve kibar. Biz çok beğendik kesinlikle tekrar tekrar geliriz. Çok tavsiye ediyorum! 🏻👍🏻👌🏻'

'Günün her öğünü için çok güzel bir yer. Lezzetli ve hizmet çok iyi. Fiyat olarakta galatanın etrafında ki diğer yerlerle kıyaslandığında çok uygun. Kalabalık olsa bile hizmet aksamıyor. Her öğünde tavsiye ederim.'

2. Pizzeria Pera

2. Pizzeria Pera

Belki de İstanbul'da yiyebileceğiniz en iyi pizzalar burada. Bol malzemeli ve ince hamurlu pizza çeşitlerinin hepsi çok başarılı. Mekanın atmosferi ise oldukça sıcak. Özel günlerde de tercih edebileceğiniz bir mekan. Mutlaka gitmenizi ve pizzalarını denemenizi tavsiye ederiz. 

Adres: Asmalı Mescit, Mahallesi, Gönül Sk. No:6/A, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0516 163 73 72

Çalışma Saatleri:  Pazartesi - Cuma: 12:00-15:30/17:00-22:00

                             Cumartesi: 12:00-22:00

                             Pazar: Kapalı

Instagram Adresi: @pizzeriapera

Ziyaretçi Yorumları:

'Keşfedilmesi gereken muhteşem bir yer! Küçük bir yer olduğu için (ki böyle olması daha sıcak bir hava katıyor) ne olur ne olmaz gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı öneririm. Burratalı pizzadaki taban sos pesto biraz fazla tuzluydu bizim için fakat tekrar gidip farklı şeyler denemek için engel değil 🤤'

'Makarnalari ve pizzalari çok güzeldi. Kullandiklari peynirler ve diger malzemeler cok kaliteliydi. Tiramisuya bayildik. Sarap konusundaki sunum ve bilgilendirmeleri de cok hoştu.'

3. Mahzen Restaurant

3. Mahzen Restaurant

Çiçek Pasajı'nın büyülü atmosferi içinde yemek yiyip alkol içmek istiyorsanız buraya mutlaka gitmelisiniz! Mekanın iç kısmı çok eski bir şarap mahzeniymiş. Şu an meyhane olarak kullanılıyor. Bu sebeple mekanın atmosferi oldukça etkileyici. Ayrıca hafta sonları canlı müzikte var. Alkol tüketmek istemiyorsanız alkolsüz menüleri de mevcut. Yemeklerinin lezzeti ve porsiyonları gayet iyi. 

Adres: Hüseyinağa, İstiklal Cd. Çiçek Pasajı No : 172/4A, 34000 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 249 74 01

Çalışma Saatleri11.00 - 01.00

Instagram Adresi: @mahzencicekpasaji

Ziyaretçi Yorumları: 

'Harika bir atmosfer, ilgili personel, çok lezzetli ve taptaze mezeler ayrıca pırıl pırıl berrak bardaklar kadehler. Fiyatlar günümüz standartlarında. Çok teşekkürler.'

'Gayet başarılı bir mekan cumartesi akşamı için tercih ettik hem çalgı ekibi harikaydı hem çalışanlar hem de atmosfer her şey için teşekkürler.'

4. Limonlu Bahçe

4. Limonlu Bahçe

Bu mekanı dışarıdan keşfetmek biraz zor olabilir. Çünkü apartmanların ortasında kalan gizli ve çok güzel bir bahçe...Hatta mekanın girişinde birkaç koridordan geçip bahçeye ulaşıyorsunuz. O koridorların sonunda çıkan manzara gerçekten çok büyüleyici. Sarmaşıklarla kaplı duvarların arasında bir bahçe. Ağaçların, bitkilerin ortasında masalar... İmza içecekleri de limonlu olanlar. Özellikle lavantalı limonatasını mutlaka denemelisiniz. Tüm öğünlerde tercih edilebilecek bir yer. 

Adres: Tomtom, 34440, Yeni Çarşı Cd. No:74, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 252 10 94

Çalışma Saatleri09.00 - 23.30

Instagram Adresi: @limonlubahcebeyoglu

Ziyaretçi Yorumları:

'Arkadaşlarımla beraber öneri üzerine geldik. Tatlı bir mekan eğer yoğun saatlerde gelmezseniz, kendi bahçeniz gibi hissettiğiniz bir ortam oluşuyor. Yemekleri çok beğendik. Ortalama fiyatları var.'

'Burası saklı bir bahçe, minik bir vaha adeta. Yazın serin bölgede, baharda güneş gören bir masada oturup yemek içmek çok keyifli. Kullandıkları malzemeler iyi, pişmiş mamuller lezzetli. Fiyatlar makulün bir tik ustu ama fiyat kalite dengesi açısından uygun. Çalışan sayısı az olduğu  için kalabalık ise biraz sabır göstermek gerekiyor. Ama arkanıza yaslanıp ortamın keyfini çıkartın. Arka planda hafif bir müzik var ama konuşma sesleri bastırıyor. Lokalizasyon açısından gelmesi biraz zahmetli sayılabilir. Özellikle bulunduğu binaya girince dik bir merdiven ve sürpriz basamaklar dikkat gerektiriyor.'

5. Barnathan Apartmanı

5. Barnathan Apartmanı

Eski Barnathan Apartmanı restorasyon geçirdi ve hizmete açıldı. Özellikle Barnathan Apartmanı'nın terasında seyir zevkine doyamayacaksınız. Bir yanı deniz bir yanı Galata Kulesi'nin eşsiz manzarası olan terasta dilerseniz kahvaltı yapabilir, dilerseniz öğlen ya da akşam yemeği yiyebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde gidip Galata Kulesi'nin ışıkları eşliğinde yemek yemenizi tavsiye ederiz!

Adres:  Şahkulu, Tımarcı Sk., 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0850 360 0627

Çalışma SaatleriCuma - Cumartesi: 08.00 - 00.30

                            Diğer günler: 08.00 - 01.00

Instagram Adresi: @barnathan_istanbul

Ziyaretçi Yorumları:

'Restaurant bütün İstanbul’u görüyor, manzarasına diyecek yok, çalışanlar güler yüzlü ve her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yemekleri çok lezzetliydi aynı zamanda tabii ki pahalı bir mekan. Verdiğiniz parayı kesinlikle hak ediyorlar.'

'Cuma akşamı için rezervasyon yaparak gittik. Rezervasyon yaparken masa seçme imkanı sunmuyorlar fakat gittiğimizde bize çok güzel bir masa ayarladılar. Mekan çok hoş bir manzaraya sahip. Fettuccine Alfredo yedik ve yanında şarap içtik. Yemek lezzeti oldukça başarılıydı. Garson arkadaşların ilgisi ve güler yüzlülüğü için ekstra teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim özel günlerin vazgeçilmez adresi...'

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6. Pano Wine House

6. Pano Wine House

Pano Wine House, İstanbul'un ilk şarap evi olma niteliğini taşıyor. Şarapları çok kaliteli. Yemekleri ise inanılmaz lezzetli. Ahşap tavanı, ahşap masaları, mum ışıkları çok sıcak bir atmosfer yaratıyor. Fiyatları da uçuk değil. Tarihi eser niteliğindeki bu mekana gitmenizi mutlaka tavsiye ederiz!

Adres: Hüseyinağa, Hamalbaşı Cd. No:12, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 292 66 64

Çalışma SaatleriCuma - Cumartesi: 12.00 - 02.00

                            Diğer günler: 12.00 - 01.00

Instagram Adresi: @panowinebar

Ziyaretçi Yorumları: 

'Atmosfer şahaneydi, hizmet kaliteliydi. Yemek yemedik fakat peynir tabağı çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Kesinlikle tekrar tekrar gidilebilir bir şarap evi.'

'Tarihi olan bir mekan. Dekorasyon mükemmel. Çalışanları kibar ve ilgili. Her şeyi çok beğendik. Teşekkürler.'

7. Mums Cafe

7. Mums Cafe

Tarihi Fransız Geçidi'nde yer alan Mums oldukça güzel bir atmosfere sahip. Özellikle kahvaltı için mutlaka gitmelisiniz. Kahvaltıları oldukça doyurucu. Böyle bir mekana göre de fiyatları çok uygun. Pazar kahvaltısında Mums'a gidip günün keyfini çıkarın!

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Fransız Gç Sokağı 1/16 D:17, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Telefon:  (0212) 245 98 48

Çalışma Saatleri09.00 - 20.00

Instagram Adresi: @mumscafe

Ziyaretçi Yorumları: 

'Kahvaltı için kruvasan benedict ve berry&ricotta french tost tercih ettik. İkisi de muazzamdı. İçeceklerden ananaslı limonataya bayıldık.

Mutlaka gidilmeli, İstanbul'da parasını hak eden nadide yerlerden.'

'Menemen dışında getirilen her ürün ayrı ayrı övgüyü hak ediyor servis çok hızlı değil ama hizmet ortalamanın üstünde mütevazi şirin bir işletme kesinlikle tekrar giderim'

8. Sokak Lezzeti Tarihi Balık Dürümcüsü Mehmet Usta

8. Sokak Lezzeti Tarihi Balık Dürümcüsü Mehmet Usta

Beyoğlu Karaköy'de turistlerin İstanbul'dan sakladığı bir lezzet var desem...Özellikle Uzak Doğulu turistlerin gözdesi. Biz İstanbullular Eminönü'nde balık ekmek yerken meğer Karaköy sokaklarında inanılmaz bir lezzet bizi bekliyormuş. Burada mutlaka balık dürüm yemelisiniz. Ancak biraz sıra bekleyebilirsiniz. Beklediğinize değeceğini şimdiden söyleyeyim.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane Cd. No:37/B, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0533 958 66 34

Ziyaretçi Yorumları:

'Öyle böyle sıra olmuyor. Benim anlamadığım bu kadar turist burayı nasıl biliyor ve buluyor? Şanı almış yürümüş. Beklersen çok leziz bir dürüm yiyorsun. Sosu çok değişik. Fırsat buldukça gidip yeriz. Balığı sevmeyene balık yedirir. Boşuna gelmiyorlar. 100₺ olmuş balık dürüm. Değer mi? Evet.'

'İlk olarak 2014 yılında keşfettiğimiz mekanda 9 yıl sonra gördük ki kalite tesadüf değilmiş, 2023 yılında tekrar yolumuz düştüğünde gördük ki önünde sıra var, Yemek lezzeti olarak gayet başarılı olup, balığı pek yemeyen çocuklarımın bir çırpıda bitirdiğini gördüm.Esas Mehmet ustayı göremesek de arkadaşların ellerinden çıkan dürümlerde gayet lezzetliydi.'

9. Karabatak Karaköy

9. Karabatak Karaköy

Karaköy'ün en güzel sokağında bir kahve içeyim derseniz gitmeniz gereken bir mekan. Eski bir kilisenin yanında bulunan Karabatak, oldukça keyifli bir kahve deneyimi yaşatıyor. İç dekorasyonu da çok güzel. Bohem esintileri var. Buraya gidip Karaköy'ün kalabalığını seyrederek kahvenizin keyfini çıkarın!

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa, Karaali Kaptan Sk. No:7, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Telefon:  (0212) 243 69 95

Çalışma Saatleri8.30 - 23.00

Instagram Adresi:@karabatak_karakoy

Ziyaretçi Yorumları: 

'İstanbul'un en güzel caddelerinden birinde bulunan bu şirin kafeyi gerçekten çok sevdik. Ara sıra bulduk ve ilk olarak tasarımı dikkatimizi çekti. Bir kapuçino ve ev yapımı limonata içtik ve her ikisinin de tadı gerçekten güzeldi. Atmosfer gerçekten harikaydı ve orada geçirdiğimiz zamandan keyif aldık. Yerel fiyatlara göre biraz pahalı.'

'Çok güzel bir sokakta çok şeker bir kafe biz bayıldık. İnsanı rahatlatan bir sokakta çok ama çok güzel Personelleri ilgili mekan tasarımı mükemmel fiyat olarak her yerde olduğu gibi👍'

10. Pera Bakery

10. Pera Bakery

İstanbul'un en güzel yeri Pera'da sarmaşıklarla dolu bir bina... Binanın giriş katında ise inanılmaz tatlı bir kafe, Pera Bakery. Özellikle bahar ayında, mor salkımlarla kaplandığında burada kahve içip Pera sokaklarını izlemelisiniz. Sabah saatlerinde daha keyifli olabilir. Mutlaka gitmelisiniz.

Adres: Asmalı Mescit, Yemenici Abdüllatif Sk. no:1, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 243 55 61

Çalışma Saatleri: 09.00 - 21.00

Instagram Adresi: @theperabakery

Ziyaretçi Yorumları:

'Tesadüfen keşfettiğim, küçük ama sakin, harika tatlıları olan bir mekan. Adını tam hatırlayamadığım limonlu tatlısı ve browniesi çok güzel, tavsiye ederim. Ayrıca çalışanlar da çok kibar ve tatlı. Mutlaka gidilmeli.'

'Önünden geçtiğimde her zaman oturmak istediğim ama fırsat bulamadığım müthiş sevimli bir mekan. Dış kısmı, dışarıya bakan bir iç bölümü, sakin sessiz bir çalışma alanı olan güzel bir kafe. Bitterli eklerlerine gerçekten bayıldım. Tuzlu ıspanaklı kişleri de bir o kadar güzel, ekmekleri kendileri yaptıkları için sandviçleri de bir o kadar lezzetli görünüyor. Orada yiyeceğiniz şeylere bakıp karar verebiliyorsunuz. Kararsız kalmanız çok muhtemel. Mekan, mekanın tuvaleti, aynaları tertemiz. İşletmeciler güler yüzlü, çalan müzikler sakin. Oldukça sevdiğim bir mekan oldu diyebilirim.'

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11. Kırmızı Kedi Pera

11. Kırmızı Kedi Pera

Pera'da sakin bir kafede çalışmak istiyorsanız Kırmızı Kedi'ye uğramalısınız. Kısık bir müzik eşliğinde kahve içip çalışmak için mükemmel bir yer. Konumu da Beyoğlu'nun en güzel yerlerinden birinde. Bu sebeple mekan çok güzel bir atmosfere sahip.

Adres: Kırmızı Kedi Pera İlk Belediye Caddesi Şahkulu Mahallesi Arkadaş İş Hanı, No:2/1A, 34000 Beyoğlu/İstanbul

Telefon:  (0212) 674 66 19

Çalışma Saatleri: Cuma - Cumartesi: 08.00 - 23.00

                            Diğer günler: 08.00 - 22.00

Instagram Adresi: @kirmizikediyayinevi

Ziyaretçi Yorumları:

'Gerek lokasyon gerekse atmosferi ile keyifli bir dinlenme molası için ideal. Galata’nın heyecan verici sokaklarına dalmadan önce iyi bir başlangıç noktası da diyebiliriz. Nostaljik bir havası var, ayrıca kafesi de mevcut.'

'Galata civarında güzel bir dinlenme mekanı olarak bulduk. Kahveleri güzel, müzik ortamı daha da iyi yapıyor. Sessiz bir yer değil, az gürültüden rahatsız olmayan kişiler için çalışma ortamı olarak da değerlendirilebilir.'

12. Sankofa Coffee Shop / Galata

12. Sankofa Coffee Shop / Galata

Galata Kulesi'ne inen sokakta soluklanıp bir kahve içeyim derseniz Sankofa'ya uğrayın. Mekanın içerisinde Beyoğlu kalabalığından sıyrılıp sakin bir şekilde kahvenizi içebilirsiniz. Çalışmak için de uygun bir ortama sahip. Kahveleri çok lezzetli, mutlaka denemelisiniz.

Adres: Şahkulu, Galip Dede Cd. No:83, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0532 154 47 70

Çalışma Saatleri8.30 - 23.00

Instagram Adresi: @sankofagalata

Ziyaretçi Yorumları:

'Sankofa kuşundan adını almış hikayesi olan müthiş mekan. Çalışanları çok kibar ve yardımsever. Hizmet kalitesine bayıldım. Cheesecake sevenler için en doğru adres diyebilirim. Ortaya çeşit çeşit yaptırabiliyorsunuz. Ve hiç bir yerde denemediğiniz tatları getiriyorlar önünüze. Kahveleri de çok lezzetli. Galata da uğrak yerlerimden biri artık 😍'

'Keyifli mekan, turistik bir mekana göre fiyatlar gayet uygun'

13. Tavern

13. Tavern

Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla gitmek için bir mekan arıyorsanız Tavern'e uğrayın derim. Küçük bir mekan ama çoğu kişi mekanın dış kısmında takılıp alkolünü içiyor. Müzikleriyle, kokteylleriyle ve kitlesiyle gitmeye değer bir mekan. 

Adres: Firuzağa, A, Hayriye Cd. No:16/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0544 252 00 62

Çalışma Saatleri: 18.00 - 02.00

                            Pazartesi: Kapalı

Instagram Adresi: @tavern__

Ziyaretçi Yorumları: 

'Akşam bir şeyler içip, sohbet edip, rahatça güzel müzik dinlenebilecek en güzel yer 💫'

'Son zamanlarda gördüğüm en iyi konsept. Rahat bir ortam

Atıştırmalıklar çok lezzetli. Ayak ustu muhabbet Harika müzik. Tebrik ediyorum.. 👏👏👏'

14. Serdar-ı Ekrem Sokak

14. Serdar-ı Ekrem Sokak

Beyoğlu'na geldiyseniz mutlaka gezmeniz gereken sokaklardan biri, Serdar-ı Ekrem Sokak. Burada gezip, kahve içip çok keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sokaktaki binaların hepsi birbirinden güzel. Gezerken mutlaka yukarı bakıp binaları incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca sokakta bulunan butik kafelerin hepsi birbirinden tatlı. Sokağa atılmış küçük masalara oturup Galata Kulesi'ni izlerken keyifle çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bu sokakta bulunan vintage mağazalara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kıyafetler, çantalar, saatler, gözlükler... Aradığınız birçok vintage parçayı burada bulabilirsiniz.

15. İstanbul Modern Sanat Müzesi

15. İstanbul Modern Sanat Müzesi

Yıkılıp tekrar inşa edilen İstanbul Modern, yeni binasıyla İstanbul'un en ilgi çekici müzelerinden biri haline geldi. Birçok modern sanat sergisinin bir arada bulunduğu bu müzeye mutlaka gitmelisiniz. Hatta sergiler yenilendiği için dönem dönem tekrar ziyaret etmek gerekli. Kütüphane, kafe, seyir terası, sergiler... Hepsi bu binada. İlginiz varsa uğrayın!

Adres: Kılıçali Paşa, Tophane İskele Cd. No:1/1, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 334 73 00

Çalışma SaatleriCuma: 10.00 - 20.00

                             Pazartesi: Kapalı

                             Diğer günler: 10.00 - 18.00

Instagram Adresi: @istanbulmodern

Ziyaretçi Yorumları:

'Müze çok güzel, bina çok şık, sergiler güzel ama restoran ve hediyelik eşyalarda fiyatlar turistlere yönelik şekilde çok yüksek.'

'Güzel bir bina ve içinde harika bir sanat var. Mutlaka ziyaret edin!'

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16. Salt Beyoğlu

16. Salt Beyoğlu

İstiklal Caddesi'nin kalabalığından kaçmak ve sakin bir yerde dinlenmek istiyorsanız, Salt Beyoğlu'nun en üst katında bulunan kış bahçesini mutlaka görmelisiniz. Bitkilerle dekore edilmiş çok huzur verici bir alan. Ayrıca Salt Beyoğlu'nda sergiler ve kitabevi de bulunuyor. Buraya uğrarsanız kitabevini de mutlaka gezmelisiniz!

Adres: Asmalı Mescit, İstiklal Cd. No:136, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 377 42 00

Çalışma SaatleriPazar: 11.00 - 18.00

                            Pazartesi: Kapalı

                            Diğer günler: 11.00 - 19.00

Instagram Adresi: @salt_online

Ziyaretçi Yorumları: 

'Salt Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde ziyaret ettiğim bir favori mekanım. Her fırsatta uğramaya çalıştığım, özel etkinliklerine katıldığım ve terasında zaman geçirmekten keyif aldığım bir yer. İçeride bulunan kitapçı da ayrı bir güzellik katıyor. Salt Beyoğlu, benim için keyifli ve özel bir deneyim sunuyor. Kesinlikle tavsiye ederim!'

'Salt kuruluşu gerçekten çok özel bir kuruluş. Sokaktan geçerken insan tasarımından dolayı biraz çekinceyle yaklaşabiliyor. Çünkü sergi salonlarının ya da caddedeki diğer yerlerin aksine daha sade bir tasarıma sahip bir girişi var. Daha çok sanatsal arşiv çalışmalarından sergiler yapıyorlar. Sahnede 90'lar sergisini küratörü Amira Akbıyıkoğlu'nun anlatımıyla gezmek benim için büyük bir zevkti. Aynı zamanda böyle bir sergiye, arşive ücretsiz ulaşmak muhteşem bir şey.'

17. Sent Antuan Kilisesi

17. Sent Antuan Kilisesi

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan St. Antuan Kilisesi'ni mutlaka görmelisiniz. Büyüleyici bir atmosfere sahip. Kilisenin hem bahçesi hem de içi çok etkileyici. Yolunuz Beyoğlu'na düşerse buraya da mutlaka bir bakın. Tabii ibadet yeri olduğu için her saatte ve günde ziyaret etmek mümkün değil. 

Adres: Tomtom, İstiklal Cd. No:171, 34433 Beyoğlu/İstanbul

18. Tarihi Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı

18. Tarihi Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı

Beyoğlu hakkında tatlı tatlı konuştuk, tatlı bitirelim. Tarihi Beyoğlu Çikolatacısından çikolata almadıysanız bu küçük dükkana uğramalısınız. İstiklal Caddesi üstünde bulunan dükkanda çeşit çeşit çikolata mevcut. Zevkinize göre bir çikolata seçip alabilirsiniz. Beyoğlu çikolatasından mahrum kalmayın ve en yakın zamanda deneyin derim!

Adres: Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. 69/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 249 53 64

Çalışma Saatleri11.00 - 23.00

Ziyaretçi Yorumları: 

'Beyoğlu'nda tarihin kokusu ile kavrulmuş fındık , fıstık ve yıllar içerisinde bir çok farklı aroma ile tamamlanmış şubesi olmayan , lezzeti bozulmayan bir çikolata markası...

Hali hazırda önünden geçip gidebileceğiniz ve belki de bu müthiş lezzeti tadamadığınız için hayıflanacağınız mini minicik bir dükkan. Bu küçük dükkanda satılan çikolatalar sizi çocukluğunuza götürüp geniş ürün yelpazesi ile damağınızda lezzet patlaması yaratıyor. Teşekkürler Tarihi Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı Ailesi Çıkın çıkın gidin ve kendinizi ödüllendirin👌'

'Çikolatadan yemeden ne farkı vardır demeyin. Bir tadın farkı görün. Çikolataların içindeki fındık ve bademlerin bütün olması ve çokluğu şaşırtıcı Bence deneyin pişman olmazsınız'

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