Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar Hükümetin Ekonomi Politikasını Eleştirdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.05.2026 - 13:28

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından AKP eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar hükümetin ekonomi politikalarına karşı uyarıda bulundu. 3 yıllık sıkılaşma sürecini doğru bulmadığını belirten Tayyar seçimlerin yaklaştığını da vurguladı.

Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon, nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 olarak açıklanırken yüzde 3,2'lik beklenti de aşıldı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eski AKP milletvekili Şamil Tayyar bir paylaşım yaptı.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle;

Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu.

Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı.

Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür.

Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular.

Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir. Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor.

3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
