Mehmed Fetihler Sultanı'nda Karar Netleşti: Sezon Finali Öncesi Beklenmedik Ayrılık

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 13:26

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde yeni bir ayrılık gündeme geldi. Sezon finaline yaklaşan yapımda kadroda değişiklik yaşanacak. Dizinin sezon finali tarihi de netleşti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarının tarihi yapımı Mehmed Fetihler Sultanı, 83. bölümüyle üçüncü sezonunu tamamlamaya hazırlanırken kadrosunda önemli bir değişiklik yaşanacağı ortaya çıktı.

Mehmed Fetihler Sultanı'nın 83. bölümüyle sezon finali yapacağı ve kısa bir tatil arasına gireceği öğrenildi. Yeni sezona dair hazırlıklar sürerken, mevcut kadrodan ayrılacak isimlerin kimlikleri de netleşmeye başladı.

Vlad Tepeş karakterini canlandıran Ertan Saban, sezon sonunda projeye veda ediyor.

Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği, Ozan Bodur’un kaleme aldığı dizide, dördüncü sezonda yaşanacak zaman atlaması nedeniyle Vlad’ın hikayesinin tarihsel olarak son bulacağı öğrenildi. Geçen yılın sonunda diziye dahil olan Ertan Saban, sezon finaliyle ekipten ayrılacak. Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon detaylarının ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
