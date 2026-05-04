Bitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ Özellikleriyle Yolculuk Deneyimini Güçlendirdi

Türkiye’nin lider dijital ulaşım platformu ve alanında Türkiye’nin ilk yerel girişimi olan Bitaksi, “Başkasına Çağır” özelliğiyle kullanıcıların sevdikleri adına güvenle taksi çağırmasına imkan tanırken ‘’Durak ekle’’ özelliğiyle daha esnek yolculuk planları yapılmasını sağlıyor.

Türkiye’nin ilk ve lider taksi çağırma uygulaması Bitaksi, yeni uygulamalarını kullanıcıları ile buluşturuyor. 13 yıllık deneyimini kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiren Bitaksi, kullanıcıların güzergahlarına durak ekleyebilmesine olanak tanıyarak yolculuk planlamasını daha esnek hale getiriyor. “Başkasına Çağır” özelliği sayesinde de kullanıcıların kendi hesapları üzerinden başkaları için taksi çağırmasını ve yolculuğu baştan sona yönetebilmesini sağlıyor.

“Başkasına Çağır” özelliği sayesinde kullanıcılar, kendi hesapları üzerinden bir başkası adına yolculuk başlatabiliyor ve süreci uçtan uca yönetebiliyor. Çağrı başlatıldığında yolculuk ve sürücü bilgileri misafire otomatik olarak SMS/WhatsApp üzerinden iletiliyor; hem çağıran kişi hem de misafir, paylaşılan link aracılığıyla taksinin konumunu anlık olarak takip edebiliyor. Ödeme tarafında ise esnek bir yapı sunuluyor: ücret ister çağıran kişi tarafından uygulama üzerinden ödenebiliyor, ister misafir yolculuk sonunda takside ödeme yapabiliyor. Bu bütüncül akış, çağrı sürecinde şeffaflık, kontrol ve güven duygusunu güçlendiriyor.