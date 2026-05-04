Bir İçerik Üreticisi Gmail'in E-posta Aboneliklerinden Toplu Kurtulma Özelliğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 13:35 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 13:36

Mail adreslerimizle üye olduğumuz yerler biz farkında olmadan birikiyor ve mail kutumuzda bir anda kaosa sebep oluyor. Her sabah uyandığımızda onlarca bildirim, kampanya, bülten ve abonelik maili bizi karşılıyor. Bunların kaçını gerçekten istediğimizi bile hatırlamıyoruz. Tek tek her birini iptal etmenin düşüncesi bile yoruyor haliyle. 

'tuanayucel' isimli içerik üreticisi Gmail'in e-posta aboneliklerinden toplu olarak çıkmanızı sağlayan özelliğini paylaştı. Video pek çok kişiyi büyük bir dertten kurtardı.

Kaynak: https://www.instagram.com/tuanayucel/...
Gmail aboneliklerinden topluca kurtulmak için adım adım yapmanız gerekenler;

  • Gmail Uygulamasını Aç: Telefonundaki Gmail uygulamasında oturum aç.

  • Menüye Gir: Ekranın sol üst köşesinde bulunan üç çizgi (sandviç menü) simgesine tıkla.

  • Abonelikleri Yönetin Seçeneğini Bul: Açılan yan menüde aşağıya doğru indiğinde, üzerinde 'Yeni' etiketi bulunan 'Abonelikleri yönetin' seçeneğini göreceksin. Buraya tıkla.

  • Listeyi İncele: Karşına, sana sık sık bülten veya reklam gönderen firmaların toplu bir listesi çıkacak.

  • Abonelikten Çık: İptal etmek istediğin firmanın yanındaki 'Aboneliği iptal et' butonuna bas.

  • Onayla: Çıkan onay kutusunda tekrar 'Aboneliği iptal et' diyerek işlemi tamamla.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
