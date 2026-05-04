Bir Antikacı Aldığı 1 Milyon Değerindeki Mobilya Setini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 09:39

Bir zamanlar her şey elle yapılırdı. Her çivi, her oyma, her yüzey bir hikaye anlatırdı. Bir usta saatlerce, bazen günlerce tek bir parça üzerinde çalışırdı. O emek artık neredeyse yok ama geride kalan eserlerin değerleri her geçen yıl daha da artıyor.

Bir antikacı, aldığı mobilya setini paylaştı. 1 milyon değerinde olan setin her detayı kendine hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXzR3...
Peki eski eşyalarda fiyat nasıl belirleniyor?

Eski eşyalarda ve videodaki gibi 'müzayedelik' sayılabilecek antika parçalarda fiyat belirlemek, sadece bir 'mobilya' satmaktan çok daha karmaşık bir süreçtir. Videoda bahsedilen 1 milyon TL gibi yüksek rakamlar genellikle şu kriterlerin birleşimiyle oluşur:

1. İşçilik ve Sanatsal Değer

Videodaki yemek odası takımı, oymalarıyla dikkat çekiyor. Konuşmacı, bu takımın 'eski Rum ustalar' tarafından yapıldığını ve tamamlanmasının 3 yıl sürdüğünü belirtiyor.

  • El İşçiliği: Seri üretim olmayan, her detayı elle işlenmiş parçalar her zaman daha değerlidir.

  • Usta İmzası: Belirli bir ekolün veya ünlü bir marangoz ustasının elinden çıkmış olması fiyatı katlar.

2. Dönem ve Kondisyon

Eşyanın hangi döneme ait olduğu (Art Deco, Barok, Osmanlı vb.) ve bu süreci nasıl atlattığı kritiktir.

  • Orijinallik: Parçaların değişmemiş olması, orijinal cilasının (örneğin videoda 'cilaları iyi durumda' deniyor) korunması büyük artı sağlar.

  • Kondisyon: Kurtlanma, çatlama veya eksik parça olmaması fiyatı yukarı çeker.

3. Nadirlik ve Tarihsel Hikaye

Antikacılıkta bir eşya ne kadar az bulunuyorsa o kadar değerlidir.

  • Provenans (Köken): Eşyanın daha önce kime ait olduğu (örneğin ünlü bir aile veya tarihi bir kişilik) değerini inanılmaz ölçüde artırabilir. Bağdat Caddesi gibi köklü bir lokasyondaki eski bir evden çıkması da bir güven ve prestij göstergesidir.

4. Kullanılan Malzeme

Masif ağaç türü (ceviz, maun, abanoz vb.) fiyatı doğrudan etkiler. Bazı değerli ağaçlar zaman geçtikçe daha güzel bir doku kazanır.

5. Piyasa Talebi

Antika dünyasında da trendler vardır. Bazı dönemlerde klasik oymalı mobilyalar revaçtayken, bazı dönemlerde daha yalın tasarımlar talep görür.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
