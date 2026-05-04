Bir Antikacı Aldığı 1 Milyon Değerindeki Mobilya Setini Paylaştı

Eski eşyalarda ve videodaki gibi 'müzayedelik' sayılabilecek antika parçalarda fiyat belirlemek, sadece bir 'mobilya' satmaktan çok daha karmaşık bir süreçtir. Videoda bahsedilen 1 milyon TL gibi yüksek rakamlar genellikle şu kriterlerin birleşimiyle oluşur:

1. İşçilik ve Sanatsal Değer

Videodaki yemek odası takımı, oymalarıyla dikkat çekiyor. Konuşmacı, bu takımın 'eski Rum ustalar' tarafından yapıldığını ve tamamlanmasının 3 yıl sürdüğünü belirtiyor.

El İşçiliği: Seri üretim olmayan, her detayı elle işlenmiş parçalar her zaman daha değerlidir.

Usta İmzası: Belirli bir ekolün veya ünlü bir marangoz ustasının elinden çıkmış olması fiyatı katlar.

2. Dönem ve Kondisyon

Eşyanın hangi döneme ait olduğu (Art Deco, Barok, Osmanlı vb.) ve bu süreci nasıl atlattığı kritiktir.

Orijinallik: Parçaların değişmemiş olması, orijinal cilasının (örneğin videoda 'cilaları iyi durumda' deniyor) korunması büyük artı sağlar.

Kondisyon: Kurtlanma, çatlama veya eksik parça olmaması fiyatı yukarı çeker.

3. Nadirlik ve Tarihsel Hikaye

Antikacılıkta bir eşya ne kadar az bulunuyorsa o kadar değerlidir.

Provenans (Köken): Eşyanın daha önce kime ait olduğu (örneğin ünlü bir aile veya tarihi bir kişilik) değerini inanılmaz ölçüde artırabilir. Bağdat Caddesi gibi köklü bir lokasyondaki eski bir evden çıkması da bir güven ve prestij göstergesidir.

4. Kullanılan Malzeme

Masif ağaç türü (ceviz, maun, abanoz vb.) fiyatı doğrudan etkiler. Bazı değerli ağaçlar zaman geçtikçe daha güzel bir doku kazanır.

5. Piyasa Talebi

Antika dünyasında da trendler vardır. Bazı dönemlerde klasik oymalı mobilyalar revaçtayken, bazı dönemlerde daha yalın tasarımlar talep görür.