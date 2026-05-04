Mayıs Ayı Kira Zam Tavanı Belli Oldu

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar ışığında, kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 32,43 olarak kayıtlara geçti.

Bu ay içerisinde kira sözleşmesi dolan ve yenileme yapacak olan kiracılara, bu oranın üzerinde bir artış yapılamayacak. Geçtiğimiz aya kıyasla (Nisan ayında oran yüzde 32,82 idi) tavan zam oranında çok küçük bir düşüş gözlemlendi.