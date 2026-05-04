Mayıs Ayı Kira Zam Tavanı Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 10:11

2026 Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Mayıs 2026 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son enflasyon verileriyle resmiyet kazandı. Mayıs ayı için kira tavan zam oranı yüzde 32.43 oldu.

Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar ışığında, kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 32,43 olarak kayıtlara geçti.

Bu ay içerisinde kira sözleşmesi dolan ve yenileme yapacak olan kiracılara, bu oranın üzerinde bir artış yapılamayacak. Geçtiğimiz aya kıyasla (Nisan ayında oran yüzde 32,82 idi) tavan zam oranında çok küçük bir düşüş gözlemlendi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
