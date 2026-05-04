Psikologlar Açıkladı: Kulaklıkla Müzik Dinlemeden Yürüyemeyenlerin Ortak Özelliği Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 10:08

Şehir hayatının gürültüsünden ve günlük stresin yükünden kaçmak isteyen bireylerin en önemli sığınağı haline gelen kulaklıklar, modern insanın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Uzmanların yaptığı son araştırmalar, sokakta müzik dinlemeden adım atamayan kişilerin sergilediği bu davranışın altında yatan derin psikolojik süreçleri ve ortak kişilik özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor.

Dış dünyayla kurulan bağın kesilmesi ve işitsel bir koruma kalkanı oluşturulması ön plana çıkıyor

Psikologlar kulaklıkla yürümeyi sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda çevresel faktörlere karşı geliştirilen bir savunma mekanizması olarak tanımlıyor. Kaotik şehir yapısı, trafik gürültüsü ve istenmeyen insan sesleri, bireylerde bilişsel bir yük yarattığı için zihin bu karmaşadan kaçma eğilimi gösteriyor. Yapılan gözlemler, müziksiz yürüyemeyen kişilerin dış dünya ile aralarına görünmez bir bariyer çekerek kendilerine ait güvenli bir alan yarattıklarını ortaya koyuyor. Bu 'işitsel izolasyon', bireyin kendi sınırlarını koruma ve sosyal anksiyeteyi yönetme çabası olarak değerlendiriliyor.

Zihinsel sessizlikten ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmaktan kaçınma dürtüsü dikkat çekiyor

Müzik desteği olmadan yürümekte zorlanan bireylerin en belirgin ortak özelliği, sessizliğin getirdiği zihinsel boşluktan duyulan rahatsızlık şeklinde açıklanıyor. Psikoloji literatüründe 'bilişsel sessizlikten kaçınma' olarak bilinen bu durum, kişinin kendi iç sesini bastırmak amacıyla sürekli bir dış uyarana ihtiyaç duymasıyla sonuçlanıyor. Uzmanlar, müziğin bir dikkat dağıtıcı işlevi görerek çözülmemiş duygusal sorunların veya kaygı uyandıran düşüncelerin yüzeye çıkmasını engellediğini belirtiyor. Bu kişiler için kulaklık, zihnin kontrolsüzce derinlere dalmasını önleyen bir çapayı temsil ediyor.

Duygusal regülasyon ihtiyacı ve ritmik senkronizasyonun yarattığı kontrol hissi vurgulanıyor

Müziğin temposu ile yürüyüş adımlarının uyumu, beyindeki ödül merkezlerini harekete geçirerek dopamin salgılanmasını tetikliyor. Araştırmalar, müzikle yürüyenlerin duygusal durumlarını yönetme konusunda dış desteklere daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ritmik bir akışa bağlı kalmak, bireye hayatın akışında bir kontrol hissi sağlarken stres seviyesini de geçici olarak aşağı çekiyor. Ancak uzmanlar bu durumun uzun vadede kişinin kendi doğal iç ritminden kopmasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
