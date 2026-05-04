Psikologlar Açıkladı: Kulaklıkla Müzik Dinlemeden Yürüyemeyenlerin Ortak Özelliği Belli Oldu

Psikologlar kulaklıkla yürümeyi sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda çevresel faktörlere karşı geliştirilen bir savunma mekanizması olarak tanımlıyor. Kaotik şehir yapısı, trafik gürültüsü ve istenmeyen insan sesleri, bireylerde bilişsel bir yük yarattığı için zihin bu karmaşadan kaçma eğilimi gösteriyor. Yapılan gözlemler, müziksiz yürüyemeyen kişilerin dış dünya ile aralarına görünmez bir bariyer çekerek kendilerine ait güvenli bir alan yarattıklarını ortaya koyuyor. Bu 'işitsel izolasyon', bireyin kendi sınırlarını koruma ve sosyal anksiyeteyi yönetme çabası olarak değerlendiriliyor.