Sabah Başlayıp Topraktan Gözünü Ayırmadan Arıyorlar: "Altın Bulsam Bu Kadar Sevinmem"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 08:53

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, ilkbahar yağışlarının ardından toprak altında yetişen ve 'dolaman' ismiyle bilinen mantar türü, vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Trüf mantarı ailesinin bir ferdi olan bu özel bitkiyi bulmak isteyen bölge sakinleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arazilere çıkarak gün batımına kadar yoğun bir mesai harcıyor. Toprak yüzeyinden tespit edilmesi oldukça güç olan dolamanı gün yüzüne çıkarmak için ucu sivri özel demir çubuklar kullanılıyor.

Toprak Altındaki Saklı Cevher İçin Gün Boyu Süren Arayış Devam Ediyor

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen arama çalışmaları, büyük bir sabır ve dikkat gerektiriyor. Toprak altındaki şişkinlikleri ve çatlakları takip eden vatandaşlar, saatlerce süren tarama faaliyetleri sonucunda günlük ortalama 3 kilogram civarında ürün toplayabiliyor. Bölgedeki sanayi esnafından emeklilere kadar pek çok kişi, henüz mesaileri başlamadan önce arazilere akın ederek bu kıymetli mantarın peşine düşüyor. Özellikle eylül ve ekim aylarındaki yağış miktarının, nisan ve mayıs aylarındaki hasat verimliliğini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Kilogram Fiyatı 2 Bin Liraya Ulaşan Mantar Altınla Yarışıyor

Nadir bulunması ve toplama sürecindeki zorluklar, dolaman mantarının piyasa değerini her geçen gün artırıyor. Pazar tezgahlarında ve alıcılar arasında kilogram fiyatı 1.500 ile 2.000 Türk Lirası arasında işlem gören bu ürün, ekonomik getirisiyle toplayıcısını memnun ediyor. Toplayıcılar, bu mantarı bulmanın verdiği mutluluğun maddi değerinden öte bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirtiyor.

Kuzu Etini Andıran Lezzetiyle Gastronomide Önemli Bir Yer Tutuyor

Besin değerinin yüksekliği ve ete benzer aromasıyla bilinen dolaman mantarı, mutfak kültüründe de seçkin bir yere sahip bulunuyor. İçerdiği yüksek protein oranı sayesinde oldukça besleyici bir yapı sunan mantar, közleme, sote ve fırın yemeklerinde tercih ediliyor. Ancak uzmanlar yoğun protein içeriği sebebiyle aşırı tüketimin tansiyon değerleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor. Doğadan sofraya uzanan bu zahmetli yolculuk, Eskişehir mutfağının yerel lezzet zenginliğini korumaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
