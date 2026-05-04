Sabah Başlayıp Topraktan Gözünü Ayırmadan Arıyorlar: "Altın Bulsam Bu Kadar Sevinmem"

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen arama çalışmaları, büyük bir sabır ve dikkat gerektiriyor. Toprak altındaki şişkinlikleri ve çatlakları takip eden vatandaşlar, saatlerce süren tarama faaliyetleri sonucunda günlük ortalama 3 kilogram civarında ürün toplayabiliyor. Bölgedeki sanayi esnafından emeklilere kadar pek çok kişi, henüz mesaileri başlamadan önce arazilere akın ederek bu kıymetli mantarın peşine düşüyor. Özellikle eylül ve ekim aylarındaki yağış miktarının, nisan ve mayıs aylarındaki hasat verimliliğini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.