Şehre Yepyeni Bir Tat Geliyor: 16-17 Mayıs'ta Taste and the City Başlıyor!

Onedio Content - Onedio Editörü
04.05.2026 - 12:17 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 12:28

Şehrin kalbinde, tarihin dokusuyla lezzetin modern sunumu bir araya geliyor. Gastronomi tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir deneyim başlıyor: Taste and the City!

16-17 Mayıs tarihlerinde Beykoz Kundura’nın o eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, sadece bir yemek festivali değil, bir paylaşım ve müzik yolculuğu vaat ediyor. Hazırsanız, hafta sonunuzu renklendirecek bu festivalin detaylarına birlikte bakalım! 👇

Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatlar bir arada!

Taste and the City, 'lezzet dolaşır, dönüşür ve karşılaşmalarla anlam kazanır' mottosuyla yola çıkıyor.  Merak edilen ve deneyimlemek için sabırsızlanılan tatlar, Taste and the City’de buluşuyor.

Yerelden globale uzanan seçkilerle, lezzet odaklı bir keşif seni bekliyor.

Şehrin en cool restoranları Beykoz Kundura’da toplanıyor.

'Ne yesem?' diye düşünmenize gerek kalmayacak çünkü seçki oldukça iddialı! Festivalde yer alacak restoranlardan bazıları:

Tavern, Bordel, Petra, TABH Kitchen, Halef, Casa de Cem, Sorvetta, Mitte Brot, Sushirap, Asırda Döner, Happu Antakya, Bardakaltı, Sinopia Mantı, Glad Börek ve çok daha fazlası...

Sadece yemek değil, işin mutfağındaki hikayelere de kulak verilecek!

Yemeğin sadece tadına bakmak yetmez, hikayesini de bilmek lazım diyenler buraya! Atölye ve söyleşi alanlarında şefler, üreticiler ve yaratıcı isimler tekniklerini ve ilham dolu hikayelerini paylaşıyor.

Kimler var?  Cem Ekşi, Emirhan Paralı, Erdem Dilbaz, Bediz Yıldırım, Doç. Dr. Pınar Erkan, Osman Pekin, Alp Açık, Burak Zafer, Emre Rende gibi isimlerle gastronomi dolu sohbetlere hazır olun.

Sokak lezzetleri olmazsa olmaz!

Hızlı, paylaşılabilir ve doğrudan bir lezzet arayanlar için sokak lezzetleri festivalin en canlı parçası olacak. Şehrin kozmopolit yapısına referans veren bu tatlar, festival turunuzu daha da keyifli hale getirecek.

Canlı performanslar ve müzik ile festivalin ritmi hiç düşmeyecek!

Lezzetin en iyi tamamlayıcısı müziktir! Gün boyu sürecek performanslarla Taste and the City’nin ritmi yükselecek.

Emir Yargın “Klas Pop”, Jabbar, Can Molti, Eylülsu, Karbo, Mertkan Akd, Pekiner ve This Is Inanc, lezzetin müzik halini sahneye taşıyor.

Lokal marketlerin ürünlerini keşfedeceksiniz!

Sadece tatmakla kalmayın, bu hikayeleri yanınızda eve de götürün! Yerel üreticiler ve butik markaların yer aldığı Lokal Market alanında; Farmhood, Fi Design, Kombucha 2200, Misi Farm, Nostel, Paiga Olea, Studio Hap, To Be Home ve Turshu Turşuları gibi markaları keşfedebilirsiniz.

Beykoz Kundura’nın büyüleyici atmosferine hazır olun!

Tarihi dokusu ve şehirden uzaklaşmadan nefes aldıran yapısıyla Beykoz Kundura, bu modern gastronomi deneyimi için biçilmiş kaftan. Hem görsel bir şölen hem de eşsiz bir etkinlik alanı sizi bekliyor.

Şehrin yeni tadını keşfetmek için 16-17 Mayıs'ta görüşmek üzere!

Biletleri görmek için tıkla!

