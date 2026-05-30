Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
30.05.2026 - 16:31
TRT 1 ekranlarının her cumartesi izleyiciyi ekrana kilitleyen rekortmen dizisi Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu sorusu, milyonlarca dizi sever tarafından merakla araştırılıyor. Bozkırın sıcak hikayelerini evlerimize konuk eden yapımın sadık takipçileri, 30 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesini inceleyerek Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak öğrenmek istiyor.

Peki, Gönül Dağı bu akşam yayınlanacak mı? İşte merakla beklenen Gönül Dağı 219. bölüm detayları ve TRT 1'in bu akşama özel değişen yayın saati bilgileri...

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak! Ancak bu hafta yayın akışında futbolseverleri yakından ilgilendiren çok önemli bir değişiklik var. TRT 1 ekranlarında bu akşam canlı olarak yayınlanacak olan PSG - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması nedeniyle, dizinin alışılmış başlangıç saatinde zorunlu bir kayma yaşandı. Bu sebeple Gönül Dağı'nın yeni bölümü özetsiz ekrana gelecek.

Gönül Dağı Yeni Bölüm (219. Bölüm) Ne Zaman? Gönül Dağı Sezon Finali Ne Zaman?

Gönül Dağı'nın 219. bölümü bu akşam (30 Mayıs) ekrana gelecek. 7. sezon onayını alan dizinin sezon finali bölümü ise 6 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak.

30 Mayıs 2026 Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:00 Balkan Ninnisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Lingo Türkiye

14:15 Hanımağa'nın Gelinleri (Türk Sineması)

16:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

18:00 TRT Ana Haber (Canlı)

19:00 PSG - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması (Canlı) 

21:15 Gönül Dağı (Yeni Bölüm - 219. Bölüm)

01:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

04:00 Seksenler

Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
