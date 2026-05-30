ChatGPT Kendine En Uygun 3 Mesleği Açıkladı

Yapay zeka özellikle araştırma kütüphaneciliğini en uygun alan olarak işaret ederek, bilgiye erişim sağlama, kaynakları doğrulama ve fikirler arasındaki bağlantıları kurma açısından çalışma biçimiyle büyük benzerlik taşıdığını belirtti.

Öte yandan ChatGPT, bu mesleklerdeki insan faktörünün tamamen ikame edilemeyeceğini de vurguladı. Özellikle duygusal etkileşim, yaşam deneyimi ve fiziksel beceri gerektiren alanlarda yapay zekânın sınırları olduğunun altını çizdi.

Uzmanlara göre bu tür değerlendirmeler, yapay zekânın yalnızca bir “yerine geçen” değil, doğru kullanıldığında bir “destekleyici araç” olarak konumlanabileceğini gösteriyor.