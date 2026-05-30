ChatGPT Kendine En Uygun 3 Mesleği Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 16:13
Yapay zekânın iş dünyasındaki rolü giderek daha çok tartışılırken, ChatGPT’ye “hangi mesleğe daha yakın hissediyorsun?” sorusu yöneltildi. Verdiği yanıt, güçlü yönlerini ve çalışma mantığını ortaya koyan dikkat çekici bir listeye dönüştü. ChatGPT, kendisine en uygun gördüğü üç mesleği sıralayarak insan ve yapay zekâ arasındaki benzerlikleri de gözler önüne serdi.

Yapay zekânın iş gücünü dönüştüreceğine dair tartışmalar sürerken, ChatGPT’ye ilginç bir soru yöneltildi.

“Bir insan işi seçmek zorunda olsaydın hangisini yapardın?” Yapay zekanın yanıtı ise adeta bir ö zgeçmiş analizi gibi oldu.

ChatGPT, güçlü yönlerini sıralayarak başladı: büyük veri kümeleri içinde örüntüleri tespit etme, karmaşık konuları anlaşılır şekilde açıklama, farklı kullanıcı seviyelerine uyum sağlama ve uzun soru-cevap süreçlerinde sabırlı kalma.

Bu yetkinlikler doğrultusunda ChatGPT’nin öne çıkardığı üç meslek ise “araştırma kütüphanecisi”, “soruşturma analisti” ve “öğretmenlik” oldu.

Yapay zeka özellikle araştırma kütüphaneciliğini en uygun alan olarak işaret ederek, bilgiye erişim sağlama, kaynakları doğrulama ve fikirler arasındaki bağlantıları kurma açısından çalışma biçimiyle büyük benzerlik taşıdığını belirtti.

Öte yandan ChatGPT, bu mesleklerdeki insan faktörünün tamamen ikame edilemeyeceğini de vurguladı. Özellikle duygusal etkileşim, yaşam deneyimi ve fiziksel beceri gerektiren alanlarda yapay zekânın sınırları olduğunun altını çizdi.

Uzmanlara göre bu tür değerlendirmeler, yapay zekânın yalnızca bir “yerine geçen” değil, doğru kullanıldığında bir “destekleyici araç” olarak konumlanabileceğini gösteriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
