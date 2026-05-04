İki Kıtayı Birbirine Bağlayacak 800 Milyonluk Dev Proje: Denizin Altına Tünel Döşeyecekler

İstanbul Boğazı altından geçen Marmaray ve Avrasya Tüneli ile köprü projeleri, iki kıtayı fiziksel olarak birbirine bağlayarak kesintisiz ulaşım imkânı sağlıyor. Pekin’den Londra’ya uzanan ticaret hattında kritik bir eşik olan bu modelin, şimdi de Fas üzerinden Avrupa ve Afrika arasında uygulanması planlanıyor. Küresel deniz yollarında artan güvenlik riskleri ve lojistik maliyetler, hükümetleri ticaret ağlarını çeşitlendirmeye ve su altı tünel projelerini hızlandırmaya sevk ediyor.