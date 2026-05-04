İki Kıtayı Birbirine Bağlayacak 800 Milyonluk Dev Proje: Denizin Altına Tünel Döşeyecekler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 15:21

Küresel ticaretin rotasını değiştirecek stratejik adımlar, Avrupa ile Afrika kıtalarını denizin altından birbirine bağlayacak dev projelerle yeni bir boyut kazanıyor. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında üstlendiği 'kilit taşı' rolünün bir benzerini batı aksına taşımayı hedefleyen bu girişimler, deniz rotalarına alternatif güvenli kara koridorları oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin Kıtaları Birleştiren Modeli Afrika İçin Örnek Teşkil Ediyor

İstanbul Boğazı altından geçen Marmaray ve Avrasya Tüneli ile köprü projeleri, iki kıtayı fiziksel olarak birbirine bağlayarak kesintisiz ulaşım imkânı sağlıyor. Pekin’den Londra’ya uzanan ticaret hattında kritik bir eşik olan bu modelin, şimdi de Fas üzerinden Avrupa ve Afrika arasında uygulanması planlanıyor. Küresel deniz yollarında artan güvenlik riskleri ve lojistik maliyetler, hükümetleri ticaret ağlarını çeşitlendirmeye ve su altı tünel projelerini hızlandırmaya sevk ediyor.

Atlantik Yakınlık Koridoru Bölgesel Ulaşım Mantığını Baştan Şekillendiriyor

Fas ile Portekiz arasında kurulması öngörülen ve yaklaşık 800 milyon avro maliyetle planlanan 'Atlantik Yakınlık Koridoru', iki bölgeyi su altı otoyoluyla buluşturuyor. Fas’ın Tanca bölgesini Portekiz’in Algarve kıyılarına bağlayacak olan çift tünelli yapı, modern mühendisliğin sınırlarını zorlarken bölgedeki sevkiyat trafiğini tamamen hızlandırıyor. Bu proje, Avrupa’nın güney kapısını Afrika’nın kuzey ticaret merkezlerine doğrudan entegre ediyor.

Demiryolu Tüneli Projesi Kıtalar Arası Seyahat Süresini Yarım Saate İndiriyor

İspanya ile Fas’ı deniz altından birleştirecek olan 20 milyar avro değerindeki dev demiryolu projesi, 42 kilometrelik hattıyla stratejik bir önem taşıyor. İspanya’daki Punta Paloma ile Fas’taki Malabata Burnu’nu birbirine bağlayacak olan bu tünel, seyahat süresini 30 dakikaya düşürürken Hürmüz Boğazı gibi riskli geçişlere alternatif oluşturuyor. Resmi onay süreçleri devam eden bu devasa yatırımlar, hayata geçmeleri halinde küresel ticaretin ağırlık merkezini Akdeniz ve Atlantik hattına kaydırma potansiyeli barındırıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
