Haberler
Yemek
Gastronomi Festivalleri: Tencereyi Kaynatmak Değil, Kaynıyormuş Gibi Görünmek

Hüsamettin Oğuz
04.05.2026 - 15:43

Gastronomi, tabağa konan yemeğin çok ötesinde bir anlam taşır. İnsan topluluklarını şekillendiren coğrafyanın, tarih boyunca katlanarak biriken hatıraların ve ortak yaşamın damıtılmış bir tezahürüdür. Bir toplumun kıtlıkla imtihanı, bollukla kurduğu münasebet ve doğaya karşı geliştirdiği pratik zekâ, mutfak kültüründe vücut bulur. Dolayısıyla gastronomi, nesilden nesile aktarılan, yaşayan ve nefes alan organik bir kültürdür. Türkiye, bu kültürel mirasın en katmanlı ve en kıymetli örneklerine ev sahipliği yapmasına rağmen, son yıllarda bu zenginliği anlamlandırmakta ve özellikle gastronomi festivalleri aracılığıyla dünyaya sunmakta sınıfta kalmaktadır.

Bugün Anadolu’nun dört bir yanında “gastronomi festivali” adı altında düzenlenen etkinlikler, bu derin kültürü korumak ve yüceltmek yerine, onu sığ bir gösteriye dönüştürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Meseleyi eleştirel bir bakışla masaya yatırdığımızda, Türkiye’deki festivallerin üç temel sacayağında büyük bir çöküş yaşadığını görürüz: Hikâye yerine şov, strateji yerine taklit ve kültürel derinlik yerine ticari panayır.

Gastronomi Bir Kültürdür; Festival ise O Kültürün Ayinidir

UNESCO’nun gastronomi şehirleri ağına aldığı Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gibi şehirler, Türk mutfağının sadece birer lezzet durağı değil, aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda bir gastronomi festivali, şehrin ruhunu yansıtan bir kültür ayini olmalıdır. Oysa Türkiye’de yılda 200’den fazla düzenlenen gastronomi festivali, büyük ölçüde bu kutsal ayinden kopmuş durumdadır.

Tencereyi Kaynatmak Değil, Kaynıyormuş Gibi Görünmek

Bu kadar çok festival yapılmasına rağmen, yerel istihdama, üretici gelirlerine veya ihracat bağlantılarına dair yayımlanmış tek bir tutarlı etki analizi raporunun bulunmaması düşündürücüdür. Ekonomistlerin de belirttiği gibi, bu etkinliklerin büyük bir kısmında kamu kaynaklarıyla ölçülebilir bir ekonomik çıktı üretmekten ziyade, bir “görünürlük ekonomisi” yaratılmaktadır. Yani mesele, tencereyi kaynatmak değil, sosyal medyada kaynıyormuş gibi görünmek üzerine kuruludur. Bu hâliyle festivaller, Anadolu’nun kadim mutfak mirasını yaşatmaktan çok, kamusal kaynakların gösteri ekonomisine dönüşmesinin yeni vitrinleri hâline gelmiştir.

Bu “görünürlük ekonomisi”nin en büyük bedelini ise sahnenin gerisinde kalanlar öder. O kocaman kazanlar etrafında kurulan coşkulu atmosfer, ne yazık ki istihdam yaratmak yerine israfı artıran bir gösteriye dönüşür. Birçok il, Gaziantep olma hayaliyle milyonlarca liralık festival bütçeleri ayırırken, gastronominin en temel sorunu olan “nitelikli iş gücü açığı”nı görmezden gelir. Kaynaklar sahneye, şova ve kısa vadeli görünürlüğe aktarılırken mutfağın temeli çürür; artık işletmeler o dev kazanların başında duracak ustayı değil, “hikâyemi anlatacak influencer'ı nereden bulurum?” diye sormaya başlar. Oysa gastronomi, fotoğraf karesine sığan bir görüntü değil, ocağın başında terleyen ustanın bilgeliğidir.

Benzer bir kopuş, coğrafi işaretli ürünler ve kadim mutfak kültürünün korunması meselesinde de karşımıza çıkar. İtalya’nın “Sagra”ları, bir bölgenin spesifik bir ürününü (enginar, trüf mantarı, zeytinyağı) taçlandırırken, o ürünün arkasındaki üretici aileyi, üretim tekniğini ve ekosistemi de koruma altına alır. Türkiye’de ise coğrafi işaretli ürünler festival stantlarında yer bulur, ancak o ürüne can veren hikâye, emek ve kültürel bağlam anlatılmaz. Afyon’da sucuklu yumurta rekoru kırılır, ama o sucuğa lezzetini veren coğrafyanın ve geleneksel üretimin hikâyesi kaybolur gider. Slow Food’un Terra Madre’sinde bir tohum koleksiyoncusu, kaybolmak üzere olan ata tohumunun hikâyesini anlatırken ödüllendirilir; bizde ise Guinness rekoru kırmak için dev kazanlarda pişirilen ürün, bir kültür unsuru olmaktan çıkıp sadece niceliksel bir gösteriye indirgenir.

Iskalanan Şey: Anadolu’nun Mutfağı Sahne Işığı Değil, Hikâye İster

Türkiye’deki festivallerde en çok ıskalanan şey, kuşkusuz hikâyedir. Bu söz, meselenin özünü özetler niteliktedir. Günümüz festivallerine baktığımızda, birbirinin kopyası olan stantlar, her ilde boy gösteren aynı birkaç popüler şef ve ruhu olmayan rekor denemeleri görürüz. Uşak’ta 34 ton tarhana kaynatılır, Afyon’da 1,5 ton sucuklu yumurta ile rekorlar kırılır; ancak bu çılgın gösterilerin ardından şehre kalıcı bir kültürel katkı veya uluslararası bir marka değeri kalmaz. Antalya’da düzenlenen festivallerde yöresel ürünlerin neredeyse tamamen unutulması, ıskalanan gerçeğin en somut göstergesidir.

Bu noktada akla şu soru geliyor: Festival mi yapıyoruz, yoksa panayırı festival diye mi pazarlıyoruz? Eleştiriler, gastronomi festivallerinin adeta “bayi toplantılarına” döndüğünü; yerel mutfağın ve o yemeğe can veren isimsiz kahramanların (üreticiler, kadın aşçılar, ustalar) geri plana itilip, sahnenin “influencer” şeflere teslim edildiğini acı bir şekilde ortaya koymaktadır. Oysa gastronomi, ocağın başında ter döken ustanın alın teridir. Ne yazık ki birçok il, Gaziantep olma hayaliyle milyonlarca liralık festival bütçeleri ayırırken, mutfaklarda çalışacak nitelikli iş gücü açığını görmezden gelmektedir. Yani kaynaklar sahneye ve şova harcanırken, mutfağın temeli çürümektedir.

Dünya ile Kıyas: İlham Veren Hikâyeler ve Bizim Kısır Döngümüz

Dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda, bir festivali büyük yapan şeyin yemeğin bizzat kendisinden çok, o yemeğin etrafında örülen anlam olduğunu görürüz. İspanya’nın Buñol kasabasında düzenlenen La Tomatina, başıboş bir eğlenceden ibaret değildir; 1945 yılında bir sokak kavgasıyla başlayan ve halkın kolektif hafızasına kazınan bir geleneğin, yıllar sonra dünyanın en ikonik festivallerinden birine dönüşmüş hâlidir. İtalya’daki Sagra’lar, bir bölgenin spesifik bir ürününü yılın belirli bir döneminde taçlandıran, turisti yerel üreticiyle doğrudan buluşturan mütevazı ama son derece etkili etkinliklerdir.

Fransa’daki Salon du Chocolat, çikolatayı sadece bir şekerleme olarak değil, bir sanat ve zanaat eseri olarak kutsar. Singapur Yemek Festivali, sokak lezzetlerini UNESCO mirası seviyesine taşıyarak ulusal bir kimlik meselesi hâline getirir. Türkiye’de ise durum tam tersidir. Festivaller, genellikle belediyelerin siyasi vitrinini parlatmak için kullanılan, yerel halkın kültürel dokusuna nüfuz edemeyen ve yıllar içinde birbirini tekrar eden etkinlikler yığınına dönüşmüştür. İstanbul, Antalya gibi turizm başkentlerimizde düzenlenen organizasyonlarda bile yöresel lezzetlerin unutulduğu, stantların vasat ürünlerle doldurulduğu ve turizmcilerin sahneye davet edilmediği şikâyetleri yükselmektedir.

Anadolu’dan İki Ayna: Balıkesir’in Stratejisiz Zenginliği, Beyşehir’in Kırılgan Hikâyesi

Peki, bu küresel ölçütleri Türkiye'nin güncel festival manzarasına tuttuğumuzda ne görüyoruz? Elimizdeki resim, ne yazık ki teorik eleştirilerimizi fazlasıyla doğrulayan somut örneklerle dolu. İlki, ürün zengini olmasına rağmen strateji yoksunu bir şehri; diğeri ise doğru bir hikâyeyle yola çıkıp süreklilik sınavı veren bir ilçeyi temsil eden iki çarpıcı vaka, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor: Balıkesir ve Beyşehir.

Balıkesir, gastronomi serüveninde “görünürlük ekonomisi” ve stratejik plansızlığın bir laboratuvarı gibidir. 2026 Mayıs'ında ilki düzenlenecek büyük çaplı Uluslararası GastroFest, 7.500 metrekarelik bir alanda, yerli ve yabancı şeflerin katılımıyla kenti uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. Ancak sorun tam da burada başlıyor. Şehrin elinde akademik makalelere konu olmuş, markalaşmaya son derece uygun “Balıkesir Kahvaltısı” gibi bir gastronomi unsuru varken, festival bu derinliği anlatmak yerine genel bir “lezzet şöleni” olmanın ötesine geçmekte zorlanıyor. Balıkesir mutfağı “zengin ürün çeşitliliğine rağmen güçlü bir gastronomi kimliği oluşturabilmiş değil.” Sorun, ürünün değil; o ürünü ortak, uzun vadeli bir vizyonla yönetememenin sancısıdır. Balıkesir, gastronomiyi bir kültür olarak değil, bir etkinlik olarak görmeye devam ettiği sürece, bu festivalin uluslararası bir marka olma hayali kısa süreli bir sosyal medya hareketliliğinden ibaret kalacak.

Beyşehir ise bize daha farklı, belki de daha umut verici ama bir o kadar da kırılgan bir tablo sunuyor. 2026 Nisan'ında ilki düzenlenen “Lezzet ve Gençlik Festivali”, doğru bir yerden başlıyor. “Kubadabad Sarayı’ndan Günümüze Beyşehir Tadı”, “Eşrefoğlu’nun Yöresel Sofrası”, “Sazanla Başlayan Hikâye; Gölün Bereketi” gibi temalar, tam da özlemini duyduğumuz “hikâye” odaklı yaklaşımın ta kendisidir. Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen uluslararası bir kongrede 117 bildirinin sunulmuş olması, bu işin bilimsel boyutuna verilen önemi gösteriyor. Beyşehir, coğrafyasını (göl, saray, tarihi cami) mutfağına ustalıkla bağlayarak kültürel bir anlatı kurma yolunda doğru bir adım atmıştır. Ancak Beyşehir'i bekleyen büyük tehlike, bu heyecan verici başlangıcın sürekliliğini sağlayamamaktır. Eğer bu güzel temalar derinlemesine işlenmez, yerel üreticiler bu işin gerçek bir parçası olduğunu hissetmez ve bir etki analizi mekanizması kurulmazsa, Beyşehir'in yükselen lezzet hikâyesi de diğerleri gibi yarım kalacak. 

İşte bu iki örnek, aynı madalyonun iki yüzü gibidir. Biri zenginliğin stratejisizlikle nasıl heba edildiğini, diğeri ise doğru bir stratejinin bile süreklilik olmadan ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Bu tablo, Türkiye'deki gastronomi festivallerini bir an önce köklü bir değişime tabi tutmanın kaçınılmaz olduğunu haykırmaktadır.

Eleştirel Bir Reçete: Festivali Kültürün Hizmetine Sunmak

Türkiye’nin bu kısır döngüden çıkması için yapması gereken, önce bir durup nefes almak ve şu soruyu sormaktır: Gastronomi festivalinden ne bekliyoruz? Cevap basit: Bir yemeğin arkeolojisini yapmayı öğrenmeliyiz. Festivaller, dev kazanlarda yemek pişirip rekor kırma yeri değil; o yemeğin hangi medeniyetlerden süzülüp geldiğinin, hangi toprakta büyüdüğünün ve hangi acılarla yoğrulduğunun anlatıldığı bir kültür okulu olmalıdır.

Bunun için festivallerin içeriği kökten değişmelidir. Sahne, popüler kültür ikonlarına değil, köyünde unutulmuş bir peyniri yaşatan kadın üreticiye veya ata tohumunu koruyan çiftçiye bırakılmalıdır. Ziyaretçiye sadece yedirip içirmek yerine, onları bir peynirin mayalanma atölyesine, bir bağ bozumuna veya bir ekşi maya yapım serüvenine dâhil eden interaktif deneyimler sunulmalıdır.

Ayrıca, belediyelerin ve kamu kurumlarının şeffaflık ilkesiyle hareket etmesi şarttır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca iki festival için 78,5 milyon TL harcadığı bir ortamda, bu paraların ne kadarının yerel üreticiye ve kültürel mirasın korunmasına gittiği sorgulanmalıdır. Festival bütçeleri, görünürlük ve şovdan arındırılarak, tarımsal üretimi destekleyen, yok olmaya yüz tutmuş yöresel tarifleri kayıt altına alan ve genç nesillere bu mesleği özendirecek eğitim programlarına aktarılmalıdır.

Tencereyi Ateşe Doğru Koyalım

Gastronomi bir kültürdür ve kültür, “dostlar alışverişte görsün” sığlığını kaldırmaz. Türkiye’nin mutfak mirası, derme çatma stantlar, kötü müzikler ve Guinness rekor denemeleri arasında heba edilemeyecek kadar değerlidir. Balıkesir örneğinde gördüğümüz stratejisiz zenginlik ve Beyşehir'de şahit olduğumuz kırılgan umut, bize aynı gerçeği fısıldar: Dünyanın geri kalanı, festivalleri bir kalkınma modeli olarak görürken, bizim hâlâ “bayi toplantısı” zihniyetiyle hareket etmemiz, bu toprakların bin yıllık lezzet hafızasına yapılan en büyük haksızlıktır. Eksik olan para, mekân ya da ilgi değil; eksik olan ruhtur.

Tencereyi ateşe doğru koymanın ve festivali, ait olduğu kültürün bir ibadetine dönüştürmenin vakti gelmiştir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

