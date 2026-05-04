Gastronomi Festivalleri: Tencereyi Kaynatmak Değil, Kaynıyormuş Gibi Görünmek

Peki, bu küresel ölçütleri Türkiye'nin güncel festival manzarasına tuttuğumuzda ne görüyoruz? Elimizdeki resim, ne yazık ki teorik eleştirilerimizi fazlasıyla doğrulayan somut örneklerle dolu. İlki, ürün zengini olmasına rağmen strateji yoksunu bir şehri; diğeri ise doğru bir hikâyeyle yola çıkıp süreklilik sınavı veren bir ilçeyi temsil eden iki çarpıcı vaka, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor: Balıkesir ve Beyşehir.

Balıkesir, gastronomi serüveninde “görünürlük ekonomisi” ve stratejik plansızlığın bir laboratuvarı gibidir. 2026 Mayıs'ında ilki düzenlenecek büyük çaplı Uluslararası GastroFest, 7.500 metrekarelik bir alanda, yerli ve yabancı şeflerin katılımıyla kenti uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor. Ancak sorun tam da burada başlıyor. Şehrin elinde akademik makalelere konu olmuş, markalaşmaya son derece uygun “Balıkesir Kahvaltısı” gibi bir gastronomi unsuru varken, festival bu derinliği anlatmak yerine genel bir “lezzet şöleni” olmanın ötesine geçmekte zorlanıyor. Balıkesir mutfağı “zengin ürün çeşitliliğine rağmen güçlü bir gastronomi kimliği oluşturabilmiş değil.” Sorun, ürünün değil; o ürünü ortak, uzun vadeli bir vizyonla yönetememenin sancısıdır. Balıkesir, gastronomiyi bir kültür olarak değil, bir etkinlik olarak görmeye devam ettiği sürece, bu festivalin uluslararası bir marka olma hayali kısa süreli bir sosyal medya hareketliliğinden ibaret kalacak.

Beyşehir ise bize daha farklı, belki de daha umut verici ama bir o kadar da kırılgan bir tablo sunuyor. 2026 Nisan'ında ilki düzenlenen “Lezzet ve Gençlik Festivali”, doğru bir yerden başlıyor. “Kubadabad Sarayı’ndan Günümüze Beyşehir Tadı”, “Eşrefoğlu’nun Yöresel Sofrası”, “Sazanla Başlayan Hikâye; Gölün Bereketi” gibi temalar, tam da özlemini duyduğumuz “hikâye” odaklı yaklaşımın ta kendisidir. Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen uluslararası bir kongrede 117 bildirinin sunulmuş olması, bu işin bilimsel boyutuna verilen önemi gösteriyor. Beyşehir, coğrafyasını (göl, saray, tarihi cami) mutfağına ustalıkla bağlayarak kültürel bir anlatı kurma yolunda doğru bir adım atmıştır. Ancak Beyşehir'i bekleyen büyük tehlike, bu heyecan verici başlangıcın sürekliliğini sağlayamamaktır. Eğer bu güzel temalar derinlemesine işlenmez, yerel üreticiler bu işin gerçek bir parçası olduğunu hissetmez ve bir etki analizi mekanizması kurulmazsa, Beyşehir'in yükselen lezzet hikâyesi de diğerleri gibi yarım kalacak.

İşte bu iki örnek, aynı madalyonun iki yüzü gibidir. Biri zenginliğin stratejisizlikle nasıl heba edildiğini, diğeri ise doğru bir stratejinin bile süreklilik olmadan ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Bu tablo, Türkiye'deki gastronomi festivallerini bir an önce köklü bir değişime tabi tutmanın kaçınılmaz olduğunu haykırmaktadır.

Eleştirel Bir Reçete: Festivali Kültürün Hizmetine Sunmak

Türkiye’nin bu kısır döngüden çıkması için yapması gereken, önce bir durup nefes almak ve şu soruyu sormaktır: Gastronomi festivalinden ne bekliyoruz? Cevap basit: Bir yemeğin arkeolojisini yapmayı öğrenmeliyiz. Festivaller, dev kazanlarda yemek pişirip rekor kırma yeri değil; o yemeğin hangi medeniyetlerden süzülüp geldiğinin, hangi toprakta büyüdüğünün ve hangi acılarla yoğrulduğunun anlatıldığı bir kültür okulu olmalıdır.

Bunun için festivallerin içeriği kökten değişmelidir. Sahne, popüler kültür ikonlarına değil, köyünde unutulmuş bir peyniri yaşatan kadın üreticiye veya ata tohumunu koruyan çiftçiye bırakılmalıdır. Ziyaretçiye sadece yedirip içirmek yerine, onları bir peynirin mayalanma atölyesine, bir bağ bozumuna veya bir ekşi maya yapım serüvenine dâhil eden interaktif deneyimler sunulmalıdır.

Ayrıca, belediyelerin ve kamu kurumlarının şeffaflık ilkesiyle hareket etmesi şarttır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca iki festival için 78,5 milyon TL harcadığı bir ortamda, bu paraların ne kadarının yerel üreticiye ve kültürel mirasın korunmasına gittiği sorgulanmalıdır. Festival bütçeleri, görünürlük ve şovdan arındırılarak, tarımsal üretimi destekleyen, yok olmaya yüz tutmuş yöresel tarifleri kayıt altına alan ve genç nesillere bu mesleği özendirecek eğitim programlarına aktarılmalıdır.