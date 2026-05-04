Derin Talu’nun Sosyal Medya Açıklaması Gündem Oldu: “Ben Zenginim, Siz Değilsiniz”

Hem Instagram hem TikTok paylaşımlarıyla sıklıkla konuşulan Derin Talu, katıldığı programda içerik üretmenin bir iş olmadığını dile getirerek düşüncelerini itiraf etti. Talu, içerik üreticilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken aynı zamanda “Ben zenginim, siz değilsiniz” algısı yarattıklarını dile getirdi.

Sosyal medyanın satın alma alışkanlığını artırmak üzerine bir sistem olduğunu belirtirken kendi ekran süresinin kısa olduğunu ve influencerları takip etmediğini açıkladı.