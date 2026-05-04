175 Puanla Rekor Kırdı: Dünyanın En İyi Kameralı Telefonu Seçildi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 15:33

Akıllı telefon dünyasında kamera performansı denilince akla gelen ilk otorite olan DxOMark, Mayıs 2026 verilerini paylaştı. Dev markaların kıyasıya rekabet ettiği listede, Huawei Pura 80 Ultra tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.

Mobil fotoğrafçılıkta çıta her geçen gün yükselirken, kullanıcıların en çok önem verdiği kriter olan kamera kalitesinde yeni lider Huawei oldu.

Teknoloji devlerinin amiral gemisi modellerini geride bırakan Huawei Pura 80 Ultra, aldığı puanlarla ulaşılması güç bir rekora imza attı.

DxOMark testlerinden ortalama 175 puan almayı başaran Huawei Pura 80 Ultra, profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan bir performans sergiledi. Cihaz, fotoğraf çekimlerinde 180 puan alarak bu alandaki ustalığını kanıtlarken, video kaydında ise 166 puan alarak listenin en tepesine yerleşti.

Pura 80 Ultra'nın Güçlü Kamera Donanımı

Zirvedeki bu modelin başarısı, dörtlü arka kamera kurulumundan geliyor:

  • Ana Kamera: 50 MP

  • Periskop Telefoto: 50 MP (Uzakları yakınlaştıran süper zum)

  • İkincil Periskop: 12.5 MP

  • Ultra Geniş Açı: 40 MP (Geniş kadrajlar için)

  • Ön Kamera: 13 MP Selfie sensörü

Listenin ikinci sırasında 171 puanla vivo X300 Pro yer alırken, Apple'ın en güçlü kozu olan iPhone 17 Pro, 168 puanla üçüncü sırayı OPPO Find X8 Ultra ile paylaştı.

Listede ayrıca Xiaomi ve Motorola gibi markalar da dikkat çeken puanlar aldı.

İşte En İyi Kameraya Sahip İlk 5 Telefon (Mayıs 2026)

1) Huawei Pura 80 Ultra: 175 Puan

2) vivo X300 Pro: 171 Puan

3) Apple iPhone 17 Pro / Oppo Find X8 Ultra: 168 Puan

4) vivo X200 Ultra: 167 Puan

5) Xiaomi 17 Ultra / Oppo Find X9 Pro: 166 Puan

6) Honor Magic8 Pro / Motorola Razr Fold / Motorola Signature: 164

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
