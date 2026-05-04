Pınar Sabancı Hayatının Bilinmeyenlerini Anlattı: “Hacizli Evde de Oturdum”

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 12:48

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden klinik psikolog Pınar Sabancı, katıldığı bir programda yaşam hikayesine dair dikkat çeken detaylar paylaştı. Gökhan Çınar tarafından sunulan Katarsis programına konuk olan Sabancı, toplumdaki toz pembe hayat algısına dair açıklamalarda bulundu. Dışarıdan görünen yaşamının arka planında ciddi zorluklar barındırdığını ifade eden ünlü isim, çocukluk ve gençlik yıllarındaki kırılma noktalarına değindi. Gelin detaylara geçelim…

Pınar Sabancı, Gökhan Çınar’ın dijital platformda yayınlanan programında, sahip olduğu imkanların her zaman mutluluk getirmediğini ve hayatın acılarına karşı bir koruma sağlamadığını belirtti.

Toplumda kendisine yönelik oluşan kusursuz yaşam imajının gerçeği tam yansıtmadığını söyleyen Sabancı, dış dünyadan fark edilmeyen içsel mücadeleler verdiğini dile getirdi. Şanslı bir konumda olduğunu reddetmeyen ancak bu durumun zorluk yaşamadığı anlamına gelmediğini vurgulayan Sabancı, kendisini asla bir prenses olarak tanımlamadığını ifade etti.

Hayatındaki en büyük değişimin babası Erdener Konca’nın yaşadığı sağlık sorunları ve ardından gelen ekonomik sarsıntıyla başladığını paylaştı.

Çocukluğunun ilk yıllarında varlıklı bir ortamda büyümesine rağmen, babasının işlerinin bozulmasıyla iflas gerçeğiyle yüzleştiğini anlattı. Hatta bir dönem haciz memurlarının geldiği bir evde yaşamak zorunda kaldığını belirterek, maddi kaybın aile düzenini nasıl etkilediğini hatırlattı. Bu süreci 'iki ayrı hayat' olarak nitelendiren Pınar Sabancı, 15 yaşına kadar süren görece iyi döneminin ardından sorumluluklarla dolu zor bir ergenlik geçirdiğini söyledi. 

İlhan Sabancı ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü isim, anneliğin kendi katı kurallarını esnettiğini ve kendisini daha yumuşak birine dönüştürdüğünü belirtti. Ancak profesyonel başarısına rağmen kendi içindeki eleştirel sesin susmadığını ve her zaman daha iyisini yapma baskısını üzerinde hissettiğini itiraf etti. Zor zamanlarda hayal kurarak moral bulduğunu söyleyen Sabancı, geçmişteki ekonomik kayıpların kendisine hayatın geçiciliğini öğrettiğini vurguladı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
