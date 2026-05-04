Pınar Sabancı Hayatının Bilinmeyenlerini Anlattı: “Hacizli Evde de Oturdum”

Çocukluğunun ilk yıllarında varlıklı bir ortamda büyümesine rağmen, babasının işlerinin bozulmasıyla iflas gerçeğiyle yüzleştiğini anlattı. Hatta bir dönem haciz memurlarının geldiği bir evde yaşamak zorunda kaldığını belirterek, maddi kaybın aile düzenini nasıl etkilediğini hatırlattı. Bu süreci 'iki ayrı hayat' olarak nitelendiren Pınar Sabancı, 15 yaşına kadar süren görece iyi döneminin ardından sorumluluklarla dolu zor bir ergenlik geçirdiğini söyledi.

İlhan Sabancı ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunan ünlü isim, anneliğin kendi katı kurallarını esnettiğini ve kendisini daha yumuşak birine dönüştürdüğünü belirtti. Ancak profesyonel başarısına rağmen kendi içindeki eleştirel sesin susmadığını ve her zaman daha iyisini yapma baskısını üzerinde hissettiğini itiraf etti. Zor zamanlarda hayal kurarak moral bulduğunu söyleyen Sabancı, geçmişteki ekonomik kayıpların kendisine hayatın geçiciliğini öğrettiğini vurguladı.