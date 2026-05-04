Görmezden Gelmeyin! Doktor Mehmet Ali Tatar Vücudumuzdaki Bazı Belirtilerin Ne Anlama Geldiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
04.05.2026 - 14:59

Vücudumuz aslında çoğu zaman sessiz değil. Her bir şikâyet, her tekrarlayan belirti ve her 'geçer herhalde' dediğimiz his aslında bir mesaj. Bu mesajları okumayı öğrenmek erken teşhisin ve sağlıklı yaşamın en güçlü anahtarı. Fakat biz çoğu zaman görmezden gelmeyi tercih ediyoruz. 

Doktor Mehmet Ali Tatar vücudumuzdaki bazı belirtilerin ne anlama gelebileceğini anlattı. Peki vücut bize ne anlatmaya çalışıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/drmehmetali...
Doktor Mehmet Ali Tatar'a göre dikkate alınması gereken belirtiler şunlar;

  • Göz Çevresindeki Sarı Lekeler (Ksantelezma): Göz kapaklarında veya çevresinde oluşan bu küçük yağ depocukları, genellikle yüksek kolesterolün bir işaretidir.

  • Göz Bebeğindeki Gri-Beyaz Halka (Arkus Senilis): Gözün kornea tabakasının etrafında oluşan bu yağ halkası yaşlılarda normal kabul edilse de, gençlerde görülmesi kolesterol yüksekliğine ve ileride oluşabilecek kalp-damar hastalıklarına işaret edebilir.

  • Göz Akındaki Sararma (Sklera): Gözün beyaz kısmının sararması, vücutta bilirubin seviyesinin yükseldiğini, bu da karaciğer veya safra kesesi ile ilgili bir problemin olabileceğini gösterir.

  • Alt Göz Kapağı İçinin Soluk Görünmesi: Göz kapağını aşağı indirdiğinizde normalde pembe olması gereken iç kısmın soluk veya beyazımsı görünmesi kansızlık (anemi) belirtisi olabilir.

  • Boyun ve Koltuk Altındaki Kararmalar (Akantozis Nigrikans): Ciltte kir gibi görünen ancak silmekle geçmeyen bu koyulaşmalar, insülin direncinin en yaygın ve klasik belirtilerinden biridir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
