Devlet Bahçeli Süper Lig'e Çıkan Amedspor'u Tebrik Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.05.2026 - 15:00

2026-27 Süper Lig'e Erzurumspor'un ardından çıkacak ikinci takım Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler oldu. Güneydoğu ekibinin kulüp tarihinde ilk kez en üst lige yükselmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kutladı.

Bahçeli bu sportif başarıyı Kulüp Başkanı Nahit Eren’e gönderdiği mektupla kutladı. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

'Sayın Nahit Eren

1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum.Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum.Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden biri olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair-play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri döken teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
