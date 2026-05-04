Kuzey Makedonya’nın Türk Kulübü Üsküp FK’dan Beşiktaş’a ‘Atatürk Forması’ Davası

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 11:41

Kuzey Makedonya temsilcisi Üsküp FK, Atatürk’ün süveterinden esinlenerek tasarladığını belirttiği tescilli formanın izinsiz üretildiği iddiasıyla Beşiktaş ve Kartal Yuvası hakkında dava açtı. Kulüp, hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın Türk takımı Üsküp FK, Beşiktaş kulübüne forma konusunda 'taklit' ve 'gasp' suçlamasıyla dava açtı.

Atatürk'ün süveterinden esinlenerek tasarlanan tescilli formalarının kendilerinin onayı ve izni olmadan üretilip satışa sunulduğunu öne süren Üsküp FK, Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş. ile Kartal Yuvası A.Ş.'yi mahkemeye verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, devam eden hukuki süreçte bilirkişi raporunun hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 'Kapitalist futbol ikliminde ayakta kalma mücadelesi veren kulübümüzün tek gelir kaynağının, Beşiktaş gibi efendiliğiyle nam salan bir kulüp tarafından gasbedilmesi ve herhangi bir hak ve yetki bulunmaksızın ortak olunmaya çalışılması, tarafımızı bir hayli şaşırtmakla beraber derinden üzmüş ve bizim tarafımızdan kabul edilemez bir durum niteliği taşımaktadır' ifadeleri yer aldı.

Üsküp FK Yönetim Kurulunun sosyal medyadan yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

'Mustafa Kemal Atatürk’ün süveterinden esinlenerek kulübümüzce tasarlanan ve kulübümüzle özdeşleşen tescilli forma tasarımımız hakkında kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Söz konusu formanın, kulübümüzün bilgisi, onayı ve izni olmaksızın Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş. ile Kartal Yuvası A.Ş. tarafından üretilerek satışa sunulmasına ilişkin yürütülen hukuki süreçte bilirkişi raporunun çıktığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kapitalist futbol ikliminde ayakta kalma mücadelesi veren kulübümüzün tek gelir kaynağının, Beşiktaş gibi efendiliğiyle nam salan bir kulüp tarafından gasbedilmesi ve herhangi bir hak ve yetki bulunmaksızın ortak olunmaya çalışılması, tarafımızı bir hayli şaşırtmakla beraber derinden üzmüş ve bizim tarafımızdan kabul edilemez bir durum niteliği taşımaktadır.

Kulübümüz, avukatları aracılığıyla hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Ayrıca yönetim kurulumuz tarafından, işbu davada hükmedilecek olası tazminat miktarının bir bölümünün Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmasına karar verilmiştir.

Türk adaletine olan güvenimiz tamdır!'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
