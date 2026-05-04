article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? 4 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 4 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.05.2026 - 12:09

Yeni bir haftaya başlarken hem kendinizi şımartacak hem de ev ihtiyaçlarınızı ekonomik şekilde tamamlamanızı sağlayacak en özel fırsatları bir araya getirdik. İşte bugün mutlaka göz atman gereken popüler ürünler:

Bu içerik 04.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Philips Saç Düzleştirici, %6 indirimle 4.031 TL yerine 3.779 TL’ye saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapıyor.

Philips Saç Düzleştirici, %6 indirimle 4.031 TL yerine 3.779 TL’ye saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapıyor.

Argan yağlı plakaları ve ThermoShield teknolojisiyle saçınızı ısıdan korurken aynı zamanda bukle yapma özelliği sunan bu cihaz, ısıya dayanıklı kılıf hediyesiyle birlikte geliyor.

Philips BHS732/00 ThermoShield Saç Düzleştirici

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer, 602,28 TL’lik avantajlı fiyatıyla satışta.

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer, 602,28 TL’lik avantajlı fiyatıyla satışta.

Likralı kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sağlayan bu set, hızlı tükenen fırsatlar arasında yer alarak haftanın en çok tercih edilen temel giyim ürünlerinden biri oluyor.

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer

Stanley IceFlow Pipetli Su Şişesi, %10 indirimle 1.585 TL yerine 1.429 TL’ye düştü.

Stanley IceFlow Pipetli Su Şişesi, %10 indirimle 1.585 TL yerine 1.429 TL’ye düştü.

Beyaz şıklığı ve 0.7 litrelik ideal hacmiyle gün boyu su tüketiminizi kolaylaştıran bu model, pipetli tasarımı sayesinde özellikle hareket halindeyken büyük kullanım kolaylığı sağlıyor.

Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0

Magly Manyetik Yapı Blokları, sepete özel 2.745 TL yerine 2.333 TL’lik fiyatıyla çocukların hayal gücünü besliyor.

Magly Manyetik Yapı Blokları, sepete özel 2.745 TL yerine 2.333 TL’lik fiyatıyla çocukların hayal gücünü besliyor.

Açık uçlu oyun deneyimi sunan bu 72 parçalık set, çocukları hem yeni şeyler inşa etmeye teşvik ediyor hem de eğlenceli bir öğrenme süreci sağlıyor; fırsata ulaşmak için buraya göz atabilirsiniz.

Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça

Moliendo Amalfi Espresso Blend, %40 indirim fırsatıyla kahveseverlerin sabahlarını taçlandırıyor.

Moliendo Amalfi Espresso Blend, %40 indirim fırsatıyla kahveseverlerin sabahlarını taçlandırıyor.

1000 gramlık büyük paketiyle sunulan bu çekirdek kahve, Moliendo markasının seçili ürünlerindeki dev indirim kampanyasıyla mutfakların en kârlı yatırımı oluyor.

Moliendo Amalfi Espresso Blend (1000 g)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde fırsatlar %25 indirime ek 150 TL.

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde fırsatlar %25 indirime ek 150 TL.

Temizlik ve deterjan ürünlerindeki %25 indirime ek olarak sunulan kupon fırsatı, bu temel ihtiyacı çok daha hesaplı bir şekilde karşılamanızı sağlıyor. 

Familia Natural 40'lı Tuvalet Kağıdı 304 TL. 

Seçili temizlik ve deterjan ürünlerinde fırsatlar %25 indirime ek 150 TL.

Clinique Black Honey Ruj, sepette %30 indirim ve özel kodlarla Mayıs ayına renk katıyor.

Clinique Black Honey Ruj, sepette %30 indirim ve özel kodlarla Mayıs ayına renk katıyor.

Doğal ve nemli bir görünüm sunan bu ikonik rujda, BUGÜNE ÖZEL 'ELCA200' veya 'ELCA400' kodlarını kullanarak 800 TL veya 1500 TL üzerindeki alışverişlerinizde ekstra indirim kazanabilirsiniz.

Clinique Almost Lipstick - Black Honey

Buratti Polo Yaka Erkek Tişört, sepete özel 343 TL’lik fiyatı ve "ONEDIO20" koduyla avantaj sunuyor.

Buratti Polo Yaka Erkek Tişört, sepete özel 343 TL’lik fiyatı ve "ONEDIO20" koduyla avantaj sunuyor.

Siyah rengin zamansız şıklığını pamuklu kumaşla birleştiren bu regular fit model, özel indirim koduyla birlikte gardıropların en temel ve uygun fiyatlı parçası oluyor.

Buratti Pamuklu Polo Yaka Erkek T-shirt

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu, lansmana özel %11 indirim ve "onedio" koduyla sadece sizler için hazır!

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu, lansmana özel %11 indirim ve "onedio" koduyla sadece sizler için hazır!

Birthday Cake'den Tiramisu'ya kadar 4 farklı lezzeti bir arada sunan bu set, ek %10 indirim sağlayan onedio koduyla sağlıklı atıştırmalık ihtiyacınızı en uygun fiyata çözüyor.

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu

New Balance 410 Kadın Spor Ayakkabı, %25 indirim koduyla piyasadaki en uygun fiyatıyla satışta!

New Balance 410 Kadın Spor Ayakkabı, %25 indirim koduyla piyasadaki en uygun fiyatıyla satışta!

Hem günlük kullanımda hem de koşu antrenmanlarında konfor vadeden bu model, özel indirim kodu sayesinde 4.699 TL’lik etiketinden çok daha avantajlı bir fiyata iniyor.

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabısı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt, sepete özel 356 TL.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt, sepete özel 356 TL.

Hediye bel çantasıyla birlikte bayram ve yaz tatili valizleri için hem kullanışlı hem de ekonomik bir ikili oluşturuyor.

Oversize Tshirt Sepette 356 TL ve Bel Çantası Hediyesiyle!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın