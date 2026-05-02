Haberler
Vitrin
Kozmetik
Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
02.05.2026 - 13:30

Güzellik rutininizi yenilemek ya da favori ürünlerinizi stoklamak için harika bir hafta! İşte kullanıcıların favorisi olan ve satış listelerinde zirveye oynayan o popüler kozmetikler:

Bu içerik 02.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

The Ordinary Niacinamide %10 + Zinc %1, leke ve gözenek görünümüne karşı profesyonel bir çözüm sunuyor.

Cilt dokusunu düzenlemeye ve sebum dengesini sağlamaya yardımcı olan bu kült serum, pürüzsüz bir cilt hedefleyenlerin haftalık satış listelerindeki bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

The Bath Factory Liberty Vücut Spreyi, 200 ml'lik boyuyla gün boyu ferahlık ve etkileyici bir koku vaat ediyor.

Duş sonrası veya gün içinde tazelenmek istediğiniz anlarda kullanabileceğiniz bu sprey, hafif ama kalıcı notalarıyla bu haftanın en çok tercih edilen vücut bakım ürünlerinden biri oldu.

THE BATH FACTORY Liberty Vücut Spreyi

Kremi Lip Balm, peptit ve seramid içeriğiyle dudaklarınıza hem bakım yapıyor hem de ışıltı katıyor.

Peach ve Pembe Nude tonlarıyla doğal bir parlaklık sunan bu nemlendirici, E vitamini desteği sayesinde dudaklarınızı gün boyu yumuşacık tutuyor.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, tamamen bitkisel içeriğiyle miniklerin hassas cildi için en güvenli korumayı sunuyor.

SPF 50+ koruma faktörüyle hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı etkili olan bu vegan krem, antioksidan etkisi ve nemlendirici özelliğiyle leke oluşumunun önüne geçerken bebeğinizin cildini güneşin zararlı etkilerinden tamamen doğal yollarla koruyor.

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi (50 ml)

CeraVe Nemlendirici Bakım Kremi, 340 gramlık büyük boyuyla tüm vücudunuz için uzun süreli koruma sağlıyor.

Cilt bariyerini onaran seramid içeriğiyle bilinen bu kült ürün, özellikle nemsiz kalan ciltler için haftanın en çok satan kurtarıcıları arasında yer alıyor.

CeraVe Moisturising Cream Nemlendirici Bakım Kremi

Maybelline Instant Anti Age Eraser, yorgunluk izlerini silmede profesyonel bir çözüm sunuyor.

'01 Light' tonuyla bakışlarınıza anında aydınlık katan bu ikonik kapatıcı, kolay uygulama sağlayan sünger ucuyla makyaj çantalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

L'Oreal Paris True Match Fondöten, bakım yapan içeriğiyle cildinizle kusursuz bir uyum yakalıyor.

1N Ivory tonuyla doğal bir bitiş sağlayan bu fondöten, cildi nemlendirirken aynı zamanda renk eşitsizliklerini nazikçe gideriyor.

L'Oreal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

Avene Stick SPF 50+, hassas bölgeler için pratik ve yüksek korumalı bir güneş kalkanı oluşturuyor.

Göz çevresi ve dudak gibi hassas noktalar için özel olarak tasarlanan bu stik, çantanızda yer kaplamadan her an güneşin zararlı etkilerine karşı yanınızda bulunuyor.

Avene Stick Zones Sensible Spf 50+

LumenaScent Liora Parfüm, çiçeksi notalarıyla bahar enerjisini teninize taşıyor.

Floral Edp formülüyle kalıcılığını gün boyu koruyan bu koku, zarif ve etkileyici bir imza parfüm arayan kadınların bu haftaki gözdesi oldu.

LumenaScent Liora Kadın Parfüm Floral Edp

Embeauty Ultra Siyah Maskara, kirpiklerinize anında dramatik bir hacim ve uzunluk katıyor.

Ultra siyah pigmenti ve özel fırçasıyla bakışlarınıza derinlik kazandıran bu maskara, topaklanma yapmayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Embeauty Ultra Siyah Dolgunlaştırıcı Maskara

Kremi Kalıcı Dudak Kalemi, transfer yapmayan ve uzun süre dayanan yapısıyla dikkat çekiyor.

Doğal renk seçenekleri ve kolay uygulama sağlayan yumuşak ucuyla dudak çerçevesini belirginleştiren bu kalem, hafif hissiyle gün boyu konfor sunuyor.

Kremi Kalıcı Dudak Kalemi

Bioderma Sensibio Foaming Gel, 500 ml'lik avantajlı boyuyla hassas ciltlere derinlemesine temizlik sağlıyor.

Micellar teknolojisiyle cildi yatıştırırken kir ve makyajdan arındıran bu durulanan jel, hem ekonomik hem de etkili bir temizlik arayanların favorisi.

Bioderma Sensibio Foaming Gel

Mjcare Burun Bandı, siyah nokta ve gözenek görünümüne karşı hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor.

Derinlemesine arındırıcı etkisiyle tek kullanımda bile gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olan bu 5'li set, haftalık bakım rutininin vazgeçilmezleri arasında.

Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı Burun Bandı

Mjcare Pirinç Özlü Maske, cildinizi aydınlatırken aynı zamanda yoğun nem desteği sağlıyor.

Pirinç özlerinin doğal parlaklık verici etkisini 5'li ekonomik pakette sunan bu maske, yorgun görünen cildi anında canlandırmak için ideal bir seçim.

Mjcare On Rice Extract Mask 5'li

