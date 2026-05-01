Bugün İndirimde Neler Var? 1 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
01.05.2026 - 10:36

Yeni ayın ilk gününde, bahar alışverişinizi çok daha keyifli hale getirecek özel kodlar ve sepet indirimleriyle karşınızdayız. İşte gardırobunuzu ve evinizi tazeleyecek o popüler seçimler:

Bu içerik 01.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Anna 3'lü El Havlusu Seti, %35 indirimle 465 TL yerine sadece 302,25 TL'ye düşüyor.

Yumuşak dokusuyla banyonuza zarafet katan bu üçlü set, ayın ilk gününe özel fiyat avantajıyla ev tekstilinde kaliteyi uygun fiyata sunuyor.

Anna 3'lü El Havlusu Seti

Buratti Polo Yaka Erkek Tişörtler, "ONEDIO20" koduyla sepette 343 TL'ye inen fiyatıyla sizi bekliyor.

Klasik şıklığı günlük konforla birleştiren bu polo yaka tişörtler, özel indirim kodu sayesinde bahar kombinlerinizin en ekonomik parçası haline geliyor.

Buratti Polo Yaka Erkek Tişört

New Balance 520 Kadın Koşu Ayakkabısı, "Onedio25" koduyla ekstra indirim avantajı sağlıyor.

Koşu ve yürüyüş antrenmanlarınızda yüksek performans vadeden bu model, özel kampanya koduyla birlikte spor tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsata dönüşüyor.

New Balance 520 Kadın Koşu Ayakkabısı

Pea Vegan Protein, lansmana özel %34 indirim ve "onedio" kodu avantajıyla satışa sunuluyor.

Bitkisel protein kaynağı arayanlar için ideal bir seçenek olan bu ürün, lansman dönemine özel büyük fiyat indirimi ve ek kupon fırsatıyla sağlıklı yaşam rutininize ekonomik bir destek sağlıyor.

Pea Vegan Protein Tozu

L'Oreal Paris Glotion, iki farklı indirim fırsatıyla doğal ışıltıyı kapınıza getiriyor.

'YAZAMERHABA200' koduyla tüm indirimlere ek 200 TL indirim sağlayan bu ürün, aynı zamanda sepette 1200 TL’ye 200 TL ek kampanya fırsatıyla makyaj çantanızın en kârlı parçası oluyor.

L'Oreal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı

Guess Kadın Kol Saati, Anneler Günü'ne özel %24 indirimle 5.018 TL yerine 3.813 TL'ye düştü.

Saat&Saat güvencesiyle sunulan bu şık tasarım, anneniz için hem zarif hem de prestijli bir hediye arayışındaysanız tam 1.204 TL’lik dev bir indirim avantajı sunuyor.

Guess Gugw0468l4 Kadın Kol Saati

Missha A'PIEU Güneş Kremi, "2. ürün 1 TL" kampanyasıyla yaz hazırlığınızı tamamlıyor.

Yapışkan his bırakmayan ve doğal bitiş sunan bu güneş koruyucu, Missha’nın ayın ilk gününe özel sunduğu ikili alım avantajıyla güneşten korunmayı çok daha hesaplı hale getiriyor.

A'PIEU Pure Block Natural Daily Sun Cream SPF50+

Philips Lumea 9900 Serisi, %6 indirimle 17.107 TL yerine 16.018 TL'ye düştü.

SkinAI teknolojisi ve özel uygulama desteğiyle ev konforunda profesyonel tüy alma deneyimi sunan bu cihaz, yaklaşık 1.088 TL'lik bir fiyat avantajıyla sizleri bekliyor.

Philips Lumea BRI950/02 IPL Cihazı

AEE Kablosuz Araç Süpürgesi, %13 indirimle 2.299 TL yerine 1.999 TL'ye indi.

20000Pa turbo vakum gücü ve hava üfleme özelliğiyle hem araç hem de ofis temizliğinde üstün performans sağlayan bu mini süpürge, 300 TL'lik indirimle satışa sunuluyor.

AEE Güçlü Kablosuz Araç Süpürgesi

Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve, %31 indirimle 1.599 TL yerine 1.099 TL'ye düştü.

Güneşli Sicilya esintilerini fincanınıza taşıyan bu 1000 gramlık çekirdek kahve, net 500 TL'lik büyük indirimiyle kahveseverlerin sepetindeki yerini alıyor.

Tchibo Espresso Sicilia Style (1000 g)

Dyson V12S Detect Slim Submarine, sepete özel tam 7.000 TL indirimle satışta!

Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen bu yenilikçi kablosuz süpürge, 36.999 TL'den 29.999 TL'ye inen fiyatıyla günün en dikkat çeken fırsatlarından birini oluşturuyor.

Dyson V12S Detect Slim Submarine™

Kiko Milano Kremsi Kontür Stick, tam %50 indirimle 1.199 TL yerine 599 TL'ye indi.

Yüz hatlarını belirginleştiren ve kolay dağılan yapısıyla makyaj rutinini profesyonelleştiren bu kontür ürünü, 600 TL'lik dev indirimiyle makyaj çantanızın en kârlı parçası oluyor.

Kiko Milano Sculpting Touch Creamy Stick

Cigit Çizgili Mevsimlik Tişört, 800 TL'lik alışverişe 200 TL kupon fırsatıyla sizi bekliyor.

Çocukların bahar enerjisini yansıtan bu fuşya renkli tişörtler, Cigit markasının sunduğu sepet kuponu avantajıyla ebeveynler için oldukça ekonomik bir seçenek sunuyor.

Cigit Çizgili Mevsimlik Çocuk Tişörtü

Sena YİĞİT
