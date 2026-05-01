article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Kozmetik
, Ev Yaşam
Bayramda Mini Tatil Kaçamağı Planlayanların Valizinde Olması Gereken 12 Ürün

Sena YİĞİT
01.05.2026 - 23:42

Tatil hazırlıkları başlasın! Valizinizde hem pratiklik sağlayacak hem de kişisel bakımınızdan ödün vermemenize yardımcı olacak en popüler ürünleri bir araya getirdik.

Bu içerik 01.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
PAEN Premium Basic Hoodie, akşam serinliğinde ya da klimalı yolculuk ortamlarında size eşsiz bir konfor sunuyor.

Yumuşak dokusu ve unisex tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu hoodie, tatilin değişen hava koşullarında hem şıklığınızı koruyor hem de sizi sıcak tutuyor.

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie

Protein Ocean Protein Bar Paketi, yolculuk esnasındaki acil enerji ihtiyacınızı en sağlıklı şekilde karşılıyor.

Çantanıza, arabanızın torpido gözüne ve hatta cebinize rahatlıkla sığan bu barlar, günlük öğünleriniz için süper bir atıştırmalık seçeneği sunuyor.

Protein Ocean Protein Bar Paketi

Curaprox Travel Set, kompakt tasarımıyla seyahatlerinizde diş bakım rutininizi eksiksiz ve keyifli bir hale getiriyor.

İçerisinde bulunan kompakt seyahat diş fırçası, beyazlatıcı diş macunu ve ikili arayüz fırçasıyla bu renkli set, ağız sağlığınızı her an yanınızda taşımanıza imkan tanıyor.

Curaprox Travel Set Mavi

Under Armour Charged Assert 10, tatil boyunca yapacağınız uzun yürüyüşlerde size eşsiz bir konfor sunuyor.

Hafif yapısı ve gelişmiş yastıklama teknolojisiyle öne çıkan bu koşu ayakkabısı, hem spor aktivitelerinizde hem de şehir turlarında ayağınızı yormadan eşlik ediyor.

Under Armour Erkek UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Gillette Venus Snap Breeze, seyahat boyu tasarımıyla kişisel bakımınızı her yere taşımanıza olanak tanıyor.

Kompakt yapısı sayesinde makyaj çantanıza bile sığabilen bu tıraş makinesi, tatiliniz boyunca pürüzsüz bir cilt için en pratik yardımcınız oluyor.

Gillette Venus Snap Breeze Kadın Tıraş Makinesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Crocs Classic Terlik, hem plajda hem de günlük gezilerde ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir hafiflik sağlıyor.

Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapısıyla tatil valizlerinin vazgeçilmezi olan bu ikonik terlikler, konforu ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.

Crocs Classic Terlik Unisex Yetişkin

Kuruyemiş Bar Tanışma Paketi, içerisinde yer alan 12 adet farklı seçenekle tatilin her anında atıştırmalık ihtiyacınızı pratik bir şekilde çözmenizi sağlıyor.

Çilekli'den Fındıklı'ya kadar 12 adet farklı seçenek sunan Kuruyemiş Bar Tanışma Paketi ile tatilin her anında atıştırmalık ihtiyacınızı pratik bir şekilde çözebilirsiniz.

Kuruyemiş Bar - Tanışma Paketi 12 Adet

Avene Stick SPF 50+, %60 indirimle 749 TL yerine sadece 300 TL'ye hassas bölgelerinizi koruyor.

Güneşin en yoğun olduğu anlarda bile burun, dudak ve göz çevresi gibi hassas noktaları koruyan bu pratik stik, 449 TL'lik dev indirim avantajıyla valizinizdeki yerini alıyor.

Avene Stick Zones Sensible Spf 50+

Siveno Doğal Roll-On, bitkisel içeriğiyle tatiliniz boyunca ter kokusuna karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

Leke bırakmayan ve vegan formülüyle kıyafetlerinizi koruyan bu deodorant, cildinize nefes aldırırken gün boyu ferah kalmanızı sağlıyor.

Siveno %100 Doğal Roll On Kadın Deodorant

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici, valizde kırışan kıyafetlerinizi ütü masasına ihtiyaç duymadan hızla düzeltiyor.

1000W gücüyle askıdaki kıyafetlerinize anında müdahale etmenizi sağlayan bu taşınabilir cihaz, tatilde her zaman şık ve bakımlı görünmenizi sağlıyor.

Kiwi Ksı-640 Buharlı Kırışık Giderici

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Xiaomi Redmi 20000 mAh Powerbank, tatil fotoğraflarınızı çekerken şarjınızın bitme korkusunu ortadan kaldırıyor.

Hızlı şarj desteği ve yüksek kapasitesiyle tüm cihazlarınızı defalarca şarj edebilen bu cihaz, yolculukların ve uzun keşif turlarının kurtarıcısı oluyor.

Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Tudors 5'li Polo Yaka Tişört Paketi, tatil boyunca her gün için size şık ve farklı bir seçenek sunuyor.

Pamuklu dokusu ve slim fit kesimiyle hem rahat hem de modern bir görünüm vadeden bu 5'li paket, valiz hazırlarken kombin yapma derdinizi sonlandırıyor.

Tudors Erkek 5'li Paket Pamuklu Pike Polo Yaka Tişört

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın