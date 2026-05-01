İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 2 - 3 Mayıs Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 23:18

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 2 - 3 Mayıs'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Kenan Doğulu: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda, hit şarkıları ve görkemli sahne şovuyla İstanbul akşamında unutulmaz bir performansa imza atıyor.

  • Antonis Remos: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Volkswagen Arena'da, Yunan müziğinin efsane sesi olarak dinleyicilerine romantizm ve eğlence dolu bir gece sunuyor.

  • Buray: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JJ Arena'da, sevilen aşk şarkıları ve enerjik sahnesiyle hayranlarıyla buluşuyor.

  • Yıldız Tilbe: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Vadiİstanbul'da, kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen besteleriyle samimi bir atmosfer yaratıyor.

  • Anıl Durmuş: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, duygusal şarkıları ve güçlü yorumuyla müzikseverlere keyifli bir akşam vadediyor.

  • Kamuran Akkor: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Dada Salon Kabarett'te, 'Gazino Gecesi' konseptiyle Yeşilçam nostaljisini sahneye taşıyor.

  • Gülşen: 3 Mayıs Pazar saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, dillerden düşmeyen pop şarkıları ve iddialı sahne şovuyla hayranlarına enerji dolu bir gece yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

  • Emre Fel: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, Anadolu rock tınılarını modern yorumuyla hayranlarıyla buluşturuyor.

  • The Aristocrats: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, %100 Metal sunumuyla rock ve füzyon müziğin sınırlarını zorlayan bir performans sergiliyor.

  • Duman: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, Türk rock müziğinin ikonik grubu olarak en sevilen parçalarını binlerce hayranıyla birlikte açık havada seslendiriyor.

  • Gitarizma: 3 Mayıs Pazar saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta, usta gitaristlerin bir araya geldiği bu özel projeyle rock müziğin teknik ve melodik sınırlarını zorlayan bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Mahmut Çınar: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de KadıköySahne'de, hikaye anlatan şarkıları ve samimi performansıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ahmet Ali Arslan: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut'ta, solo performansı ve naif melodileriyle sakin bir müzik akşamı sunuyor.

  • Mitski: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.15’te KüçükÇiftlik Park'da, derinlikli şarkı sözleri ve büyüleyici sahne estetiğiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Gülinler: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Muaf Kadıköy'de, özgün vokali ve alternatif tınılarıyla sahnede yer alıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Mode XL: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Blind İstanbul'da, Türkçe rapin köklü ekibi olarak enerjik ve yüksek tempolu bir geceye imza atıyor.

  • Ozbi: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy'de, 'Live Tour 2026' kapsamında şiirsel rapi ve güçlü orkestrasıyla sahnede fırtınalar estiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

  • Timbrfifths: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Maximum UNIQ Hall'de, a capella müziğin en saf halini büyüleyici bir vokal uyumuyla sergiliyor.

  • Şenay Ocak: 2 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da, 'Jazz in Spring' konseptiyle baharın ritmini caz tınılarıyla karşılıyor.

  • Anıl Şallıel x Balkan Sessions: 2 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, cazı Balkan melodileriyle harmanlayan coşkulu bir projeye hayat veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

  • Rebūke: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel'de, tekno müziğin dünyaca ünlü ismi olarak geceyi yüksek ritimle hareketlendiriyor.

  • Emanuel Satie & Maga & Sean Doron: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Klein Phönix'te, elektronik müziğin seçkin isimleriyle sabaha kadar sürecek bir dans maratonu başlatıyor.

  • DJ Ali Taş: 2 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, '90’lar 2000’ler Türkçe Pop Gecesi' ile nostalji rüzgarları estiriyor.

  • Eray & Mansur: 3 Mayıs Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, haftayı enerjik setlerle kapatmak isteyen müzikseverleri bekliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

  • Star Wars: Return of the Jedi: 3 Mayıs Pazar saat 19.00’da Volkswagen Arena'da, efsanevi filmin sahneleri dev ekranda akarken, orkestranın canlı performansı eşliğinde izleyicileri epik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
